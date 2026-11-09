Mohan Bhagwat News: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को याद दिलाया कि 1930 के दशक में जब सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में संघ पर पहला प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई थी, तब उसका बचाव करने के लिए कोई स्वयंसेवक मौजूद नहीं था और उसके समर्थन में केवल इब्राहिम नाम के एक व्यक्ति की आवाज उठी थी।

नागपुर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्यालय में नवनिर्मित सभागार का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इब्राहिम ने तर्क दिया कि संघ को बंद नहीं किया जाना चाहिए और यह सांप्रदायिक नहीं है। भागवत ने कहा, “संघ पर जब पहला प्रतिबंध लगाने का प्रयास हुआ तो 1930 के दशक में सेंट्रल प्रोविंस असेंबली में तो संघ का बचाव करने वाले कोई भी संघ के स्वयंसेवक नहीं थे और संघ के विचारों के समर्थक भी नहीं थे। उसमें मिस्टर इब्राहिम थे जो संघ के पक्ष में बोले कि संघ को बंद नहीं करना चाहिए वो सांप्रदायिक नहीं है।”

संघ किसको पता था- मोहन भागवत

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने आगे कहा, “उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है कहने वालों को पागलों के अस्पताल में भेजा जाना चाहिए। ऐसा मेरा मत है और मैं डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूं वो पागल नहीं है वो अच्छे व्यक्ति हैं और इसलिए संघ सांप्रदायिक नहीं हो सकता है। 1930 का दशक है संघ को शुरू हुए पांच से सात साल हो गए थे। संघ किसको पता था, लेकिन डॉक्टर हेडगेवार पता था।”

#WATCH | Nagpur, Maharashtra: At the inauguration of the newly constructed auditorium at the renovated headquarters of Nagpur Nagrik Sahakari Bank Limited, RSS Chief Mohan Bhagwat says, "…In the '30s, when an attempt to impose the first ban on the Sangh was made -in the… pic.twitter.com/B2GP6tr1EH — ANI (@ANI) November 9, 2026

प्रचारकों पर लिखी गई एक किताब के बारे में बात करते हुए भागवत ने कहा कि ऐसे लोगों के जीवन के बारे में कृतज्ञता और स्नेह के कारण लिखा जा रहा है, न कि किसी भौतिक लाभ के लिए। उन्होंने कहा, “किसी भी प्रचारक ने कभी ऐसी उम्मीद नहीं की और न ही कभी करेगा, क्योंकि इसमें पाने के लिए कोई भौतिक चीज नहीं है।”

एक प्रचारक के लिए केवल संघ ही सब कुछ- मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा, “एक प्रचारक के लिए केवल संघ ही सब कुछ है, संघ ही उसका सर्वस्व है और उसके लिए इसके अलावा कुछ और मायने नहीं रखता।” उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों के प्रति स्वाभाविक रूप से श्रद्धा और सम्मान की भावना पैदा होती है। उन्होंने कहा, “उनके समर्पण और निष्ठा को शब्दों में पूरी तरह से नहीं लिखा जा सकता। इसे केवल अनुभव के ज़रिए ही महसूस किया जा सकता है। जो लोग सीधे उनके संपर्क में आए हैं, वे ही इसे समझ सकते हैं।”

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