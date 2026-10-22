मध्य प्रदेश के एक विभाग की मीटिंग का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। मीटिंग में शहरी विकास एवं आवास विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी (विभागीय मुख्य सचिव) संजय दुबे, शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों से सरकारी खरीद में कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल-जवाब करते दिख रहे हैं।

बैठक में उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि विभाग उन पर नजर बनाए हुए हैं। आगे कहा कि ऐसे अधिकारियों पर विभाग कार्रवाई करेगा।

कूड़ा उठाने वाली गाड़ी अलग-अलग कीमतों पर खरीदी- संजय दुबे

संजय दुबे ने मीटिंग में यह भी कहा, “अलग-अलग नगर निकायों ने कूड़ा उठाने वाली गाड़ी अलग-अलग कीमतों पर खरीदी है। उन्होंने कुछ नगर पालिकाओं की ओर से करोड़ों रुपये के वाहन खरीदने की जरूरत पर सवाल उठाए और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को चेताया कि वे यह न समझें कि उनकी खरीदारी पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा।”

मीटिंग के दौरान प्रजेंटेशन में भी बताया गया कि 374 शहरी स्थानीय निकायों ने तीन सालों में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) के जरिए 1134 करोड़ रुपये की खरीदारी की। अगर यही सामान औसत कीमतों पर खरीदा गया होता, तो अनुमान के मुताबिक 250 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी।

‘हमें पता है कि आपने क्या खरीदा है, कहां से खरीदा’

संजय दुबे ने अधिकारियों से कहा, “अगर आपको लगता है कि आपने ये खरीदा या वो खरीदा और किसी को इसकी खबर नहीं है तो मैं आपको बताता हूं कि हमें पता है कि आपने क्या खरीदा है, कहां से खरीदा है और कितनी संख्या में और कितने रेट में खरीदा है।”

कूड़ा गाड़ी का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, “एक कूड़े उठाने वाली गाड़ी 2 लाख की खरीदी जाती है, जबकि शहरी स्थानीय निकाय वही गाड़ी, चार कूड़ेदान के साथ 6 लाख में खरीद रही। उन्होंने चार कूड़ेदान जोड़ दिए हैं।”

विभाग करेगा कार्रवाई

संजय दुबे ने कहा, “विभाग अब ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगा, जो इस तरह की खरीदारी कर रहे हैं।”

संजय दुबे ने कुछ नगर निकायों की ओर से 1.5 करोड़ रुपये तक की कीमत वाले कूड़ा उठाने वाले वाहनों की खरीद पर भी सवाल उठाए, जबकि इस बात पर संदेह था कि क्या उनके पास इन वाहनों को चलाने के लिए पर्याप्त वार्ड हैं।

उन्होंने कहा, “कई लोगों ने 1.5 करोड़ रुपये की कीमत के कूड़ा उठाने वाली गाड़ी खरीदी हैं, जबकि उनके पास इतनी गाड़ी चलाने के लिए पर्याप्त वार्ड ही नहीं हैं। इन गाड़ियों को बुक किया गया और खरीदा गया, लेकिन ये कहाँ चल रहे हैं या कहीं और इस्तेमाल हो रहे हैं, हमें नहीं पता।”

‘इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा’

संजय दुबे ने अधिकारियों से बात करते हुए यह स्पष्ट किया कि विभाग अब ऐसे मामलों को अनदेखा नहीं करेगा। उन्होंने आगे कहा, “पिछले साल मैंने इस पर अधिक ध्यान नहीं दिया। लेकिन इस साल से, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको यह बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ।”

संपर्क करने पर, संजय दुबे के कार्यालय ने कहा, “यह निगरानी की एक नियमित प्रक्रिया है, जिसमें नागरिक निकायों (civic agencies) की तरफ से की गई खरीदारी का अध्ययन किया जाता है और गड़बड़ियों की जांच की जाती है। सभी नागरिक निकायों में खरीद प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए दोषी अधिकारियों की पहचान की जाती है और उनके खिलाफ नियमित रूप से कार्रवाई की जाती है।”

अतिरिक्त प्रबंध निदेशक ने बताए खरीद के डिटेल

भोपाल के भौरी स्थित सुंदरलाल पटवा शहरी विकास प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित इस बैठक में शहरी प्रशासन आयुक्त संकेत भोंडवे, शहरी स्थानीय निकायों के मुख्य नगर अधिकारी और अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम (MPSEDC) के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक अंशुमान राज ने खरीद का एनालिसिस पेश किया।

बरोदिया कला में की गई खरीदारी का जिक्र करते हुए, अंशुमान राज ने बताया कि वहां 97 लाख रुपये कीमत के GI ऑक्टागोनल पोल और अन्य पोल खरीदे गए थे। उन्होंने कहा, “मुझे नहीं पता कि वहां इतने सारे पोल लगाने के लिए पर्याप्त जगह भी है या नहीं। लेकिन वे लगातार ये पोल खरीदते रहे।”

अंशुमान राज ने आगे बताया कि विभाग के जांच में पाया गया कि अलग-अलग शहरी स्थानीय निकायों ने एक ही चीज के लिए कितनी कीमत चुकाई। उन्होंने कहा, “हमारे लिए सबसे अहम बात विसंगतियों का विश्लेषण (एनोमली एनालिसिस) है- एक नगर पालिका या नगर पंचायत यानी कोई भी शहरी स्थानीय निकाय किसी एक वस्तु के लिए कितनी कीमत चुकाता है और दूसरे निकाय ने उसी वस्तु के लिए कितनी कीमत दी है?”

‘किसी ने 5 रुपये में खरीदा तो किसी ने 33,000 रुपये में’

फिनोलिक डिसइन्फेक्टेंट का उदाहरण देते हुए, अंशुमान राज ने बताया कि अलग-अलग खरीदारी में इसकी कीमतों में बहुत बड़ा अंतर था। आगे कहा, “आपको क्या लगता है कि लोगों ने इसके लिए कितनी कीमत चुकाई होगी? किसी ने यही प्रोडक्ट 5 रुपये में खरीदा तो किसी और ने इसे 33,000 रुपये में खरीदा।”

इसके बाद उन्होंने अलग-अलग एंट्रीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा, “सरदारपुर ULB ने इसे खरीदा था। उन्होंने कुल 2500 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत 5 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से 1.35 लाख रुपये बनी।” उन्होंने राजगढ़ इलाके की एक एंट्री का भी जिक्र किया जिसमें RG ऑनलाइन नाम के वेंडर से 33000 रुपये में खरीदारी दिखाई गई थी, जबकि बाद में इसकी कीमत 33,500 रुपये बताई गई।

‘AI समझ जाता है कि आप क्या खरीद रहे हैं’

अंशुमान राज ने बताया कि इस सिस्टम का मकसद प्रोडक्ट की पहचान करना है, भले ही उन्हें अलग-अलग नामों से लिस्ट किया गया हो। उन्होंने कहा, “हो सकता है कि कई लोग एक ही कीटाणुनाशक (disinfectant) को अलग-अलग नामों से लिखें। कुछ लोग फिनाइल को किसी और नाम से लिख सकते हैं। लेकिन AI अच्छी तरह समझ जाता है कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं।”

उन्होंने 60-वाट की LED लाइट का एक और उदाहरण बताया। उन्होंने कहा, “किसी ने इन्हें 306 रुपये में खरीदा, जबकि किसी और ने उसी LED लाइट को 11800 रुपये में खरीदा।” प्रेजेंटेशन के मुताबिक, 11800 रुपये वाली यह खरीदारी भोपाल में दर्ज की गई थी और कुल खरीदारी की कीमत 3.78 लाख रुपये थी।

अंशुमान राज ने बताया कि विभाग ने असल खरीदारी की कीमतों की तुलना, उन्हीं चीजों के लिए दर्ज की गई कीमतों के वितरण से करके संभावित बचत का अनुमान लगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस गणना में यह मानकर नहीं चला गया है कि हर शहरी स्थानीय निकाय (urban local body) को सामान सबसे कम कीमत पर ही खरीदना चाहिए।

‘250 करोड़ रुपये बचा सकते थे’

इस विश्लेषण के आधार पर, राज ने अनुमान लगाया कि अगर सामान औसत कीमतों पर खरीदा गया होता, तो तीन सालों में लगभग 250 करोड़ रुपये की बचत हो सकती थी। उन्होंने कहा, “अगर हमने औसत कीमत पर भी खरीदारी की होती और मैं यह भी नहीं कह रहा कि हमें सबसे कम कीमत पर खरीदना चाहिए था तो भी हम 250 करोड़ रुपये बचा सकते थे।”