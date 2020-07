मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को COVID-19 पॉजिटिव पाए गए। संक्रमण की पुष्टि के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर यह सूचना दी, जिसके कुछ ही घंटे बाद यूजर्स कोरोना महामारी से जुड़े उनके कुछ पुराने बयान शेयर करने लगे। लोगों ने उनका वह बयान भी साझा किया, जिसमें चौहान ने इस महामारी के फैलाव के लिए जमातियों को जिम्मेदार ठहराया था। कहा था- तब्लीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला।

म.प्र सीएम ने तब ‘आज तक’ को दिए इंटरव्यू में कहा था, “भोपाल में जमात के लोग आए। 107 लोग और वे अलग-अलग जगह। भोपाल में उनमें से कई पॉजिटिव निकले। उनके कारण भोपाल पॉजिटिव हुआ। फिर वे रायसेन गए, वहीं भी संक्रमण फैला। उनमें से कुछ विदिशा निकल गए तो वहां भी केस आए। लटेरी सरोंज गए, वह भी पॉजिटिव हो गया।”

बकौल शिवराज, “अगर आप देखेंगे तो खंडवा, खरगोन, उज्जैन और आसपास के इलाकों में तब्लीगी जमात के लोगों का बड़ा हाथ है और इस कारण संक्रमण फैला। अब सब को ये ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसी बीमारी छुपाने की जरूरत क्या थी?”

शिवराज के जमातियों वाले बयान के अलावा कुछ लोगों ने टि्वटर पर उनका मई, 2020 की वह टिप्पणी भी वीडियो शेयर करते हुए याद दिलाई, जिसमें उन्होंने कोरोना को महज खांसी और जुकाम करार दिया था। उन्होंने कहा था- समय पर अगर कोरोना का इलाज कर लिया तो यह सर्दी, जुकाम और बुखार से अधिक कुछ है ही नहीं। ऐसा इसलिए, क्योंकि लोग स्वस्थ होकर घर आ रहे हैं।

May 2020: Shivraj Singh Chauhan said Covid was nothing more than cough and cold pic.twitter.com/0IIopnsi2J

— Shivam Vij (@DilliDurAst) July 25, 2020