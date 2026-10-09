Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले से आई एक खबर स्वास्थ्य तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिरसा ब्लॉक के दूरदराज के आदिवासी इलाकों में जून के महीने से लेकर अब तक 32 से अधिक मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है। यह त्रासदी केवल एक बीमारी का नतीजा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक उपेक्षा, डॉक्टरों व कर्मचारियों की भारी कमी और जमीनी स्तर पर चरमरा चुकी स्वास्थ्य सेवाओं का सीधा परिणाम है। केंद्रीय जांच दल की रिपोर्ट ने अब इस पूरी घटना की परतों को खोलकर रख दिया है।

केंद्र सरकार की ‘नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पॉन्स टीम’ (NJORT) द्वारा सौंपी गई विस्तृत जांच रिपोर्ट के अनुसार, यह संकट किसी एक इलाके या महामारी तक सीमित नहीं था। एक से 13 वर्ष की आयु के मासूम बच्चे लगातार तेज बुखार, शरीर पर लाल चकत्ते, पेट दर्द और मुंह में छालों जैसी समस्याओं से जूझते रहे। प्राथमिक स्तर पर बीमारी की पहचान न हो पाने और सही समय पर इलाज न मिलने के कारण दर्जनों परिवारों ने अपने चिरागों को खो दिया।

जिला निगरानी इकाई की लाचारी

जांच रिपोर्ट का सबसे भयावह पहलू जिला स्तर पर प्रशासनिक ढांचे का ध्वस्त होना है। महामारी और बीमारियों के संक्रमण पर नजर रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण संस्था ‘डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट’ (DSU) को एक डेटा मैनेजर के भरोसे छोड़ दिया गया था। किसी भी बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए विशेषज्ञ की जो भूमिका होती है, वह यहां पूरी तरह नदारद थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, बालाघाट में महामारी विशेषज्ञ (डिस्ट्रिक्ट एपिडियोलॉजिस्ट) का अत्यंत महत्वपूर्ण पद काफी समय से खाली पड़ा हुआ था। इसके अलावा जिले में कोई समर्पित ‘पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी’ (सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला) तक मौजूद नहीं थी और माइक्रोबायोलॉजिस्ट का पद भी रिक्त था। इस प्रशासनिक और तकनीकी शून्यता के कारण बीमारियों के शुरुआती लक्षणों को समय रहते पकड़ा ही नहीं जा सका।

जमीनी नेटवर्क ध्वस्त

स्वास्थ्य प्रणाली की सबसे मजबूत कड़ी मानी जाने वाली आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का ढांचा इस इलाके में पूरी तरह से बिखरा हुआ मिला। सबसे ज्यादा प्रभावित गांव कुंडेकासा में पिछले एक साल से भी अधिक समय से कोई आशा कार्यकर्ता तैनात ही नहीं थी। इसके कारण गांव में बीमारियों के एक्टिव केस की पहचान करने, टीकाकरण अभियान चलाने और बीमार बच्चों के फॉलो-अप का काम पूरी तरह से ठप्प पड़ गया।

आशा कार्यकर्ताओं की अनुपस्थिति के कारण ग्रामीण और स्वास्थ्य विभाग के बीच का संपर्क पूरी तरह कट गया। जब बच्चों की तबीयत बिगड़ी, तो परिवारों को न तो कोई सही सलाह देने वाला मिला और न ही उन्हें अस्पताल तक पहुंचाने के लिए कोई संस्थागत मदद मिल सकी।

बीमारियों का खतरनाक कॉकटेल और दूषित पानी का प्रकोप

केंद्रीय दल द्वारा की गई जांच में पाया गया कि यह त्रासदी किसी एक संक्रमण से नहीं, बल्कि कई बीमारियों के घातक कॉकटेल से फैली थी। जांचे गए नमूनों में खसरा (मीजल्स) और मलेरिया के दर्जनों पॉजिटिव मामले सामने आए। इसके साथ ही डेंगू, चिकुनगुनिया और एंटरोवायरस के संक्रमण की भी पुष्टि हुई।

स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के साथ-साथ इलाके में पेयजल की स्वच्छता पर भी गंभीर सवाल उठे हैं। जांच टीम द्वारा लिए गए पानी के नमूनों में एडिनोवायरस और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की खतरनाक मौजूदगी पाई गई। साफ पानी न मिलने और साफ-सफाई के अभाव ने बच्चों की प्रतिरोधक क्षमता को और कमजोर कर दिया, जिससे वे संक्रमण की चपेट में आते चले गए।

अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ते मासूम

NJORT की टीम ने अगस्त के दौरान दर्जनों गांवों का दौरा किया और कुछ मामलों का गहराई से अध्ययन किया। कुंडेकासा गांव के एक चार वर्षीय मासूम को तेज बुखार, चकत्ते और दौरे आने की शिकायत थी। घर पर आशा कार्यकर्ता की अनुपस्थिति और अस्पताल दूर होने के कारण परिजन समय पर इलाज नहीं करा सके और बच्चे ने घर पर ही दम तोड़ दिया।

एक अन्य मामले में, तीन साल की एक बच्ची को मलेरिया की जांच कराने की सलाह तो दी गई थी, लेकिन दूरदराज के इलाके में जागरूकता की कमी और पारंपरिक झाड़-फूंक के चक्कर में परिवार उसे अस्पताल नहीं ले जा सका। समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप न मिलने के कारण बच्ची की जान चली गई।

गंभीर कुपोषण से जूझता ‘बैगा’ आदिवासी समुदाय

बालाघाट का यह इलाका मुख्य रूप से ‘बैगा’ जनजाति बहुल है, जिसे सरकार द्वारा ‘विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह’ (PVTG) का दर्जा प्राप्त है। इन इलाकों में भुखमरी और कुपोषण की स्थिति बेहद चिंताजनक है। बोंडरी गांव की एक तीन साल की बच्ची जब अस्पताल लाई गई, तो उसका वजन केवल 4.9 किलोग्राम था। अत्यधिक कुपोषण के कारण बच्ची की शारीरिक स्थिति इतनी कमजोर हो चुकी थी कि वह संक्रमण का सामना नहीं कर सकी।

जांच दल ने बिरसा ब्लॉक के 357 आंगनवाड़ी केंद्रों का सर्वेक्षण किया, जिसमें 604 बच्चे ‘गंभीर रूप से कुपोषित’ (SAM) और 1,985 बच्चे ‘मध्यम रूप से कुपोषित’ (MAM) पाए गए। डिजिटल निगरानी के लिए बने ‘पोषण ट्रैकर’ ऐप में केवल 30 से 35 प्रतिशत बच्चे ही दर्ज थे, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकारी योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह गईं।

आंकड़ों का खेल और प्रशासनिक दावों की हकीकत

प्रशासनिक स्तर पर मौतों के आंकड़ों को लेकर भी भारी विरोधाभास देखने को मिला है। शुरुआत में राज्य सरकार ने केवल 8 मौतों का दावा किया था, जबकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का मानना है कि जून से अब तक कम से कम 12 बच्चों की जान गई है। हालांकि, स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने 32 पीड़ित परिवारों को मुआवजे के दायरे में शामिल किया है।

स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि मौतों का वास्तविक आंकड़ा 40 से अधिक हो सकता है, क्योंकि कई बच्चों की मौत बिना किसी आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज हुए ही गांवों में हो गई। आंकड़ों के इस अंतर ने स्वास्थ्य विभाग की डेटा संग्रह और पारदर्शी रिपोर्टिंग प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं।

राजनीतिक घमासान और राहुल गांधी का दौरा

बालाघाट की इस त्रासदी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में भी भूचाल ला दिया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में प्रभावित गांवों का दौरा किया और पीड़ित बैगा परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने इस पूरी घटना को ‘100 प्रतिशत प्रशासनिक विफलता’ करार देते हुए सरकार पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाया।

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार कुपोषण और स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में कटौती कर रही है, जिसका खामियाजा आदिवासी बच्चों को अपनी जान देकर भुगतना पड़ रहा है। विपक्ष ने मामले की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।

स्वास्थ्य विभाग की सफाई: स्थिति नियंत्रण में होने का दावा

विपक्ष के हमलों और केंद्रीय रिपोर्ट के खुलासे के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया है। बालाघाट के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. शत्रुघ्न दाहिया ने स्वीकार किया है कि स्टाफ की कमी और कुपोषण एक बड़ी चुनौती रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि विभाग ने विशेष अभियान चलाकर लगभग 3,500 बच्चों का घर-घर जाकर इलाज किया है।

अधिकारियों का कहना है कि लगभग 750 से 800 अति-गंभीर स्थिति वाले बच्चों को समय पर अस्पताल पहुंचाकर उनकी जान बचाई गई है। इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में 14 नए उप-स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अस्थायी राहत पैकेज या मुआवजा देने से इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। बैगा जैसे संवेदनशील आदिवासी समुदायों को बचाने के लिए दूरगामी नीतियां बनाने, कुपोषण उन्मूलन अभियानों को पारदर्शी तरीके से लागू करने और ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ की स्थायी नियुक्ति करने की तत्काल आवश्यकता है।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक खबर पर गंभीर चिंता जताई है, जिसमें बताया गया था कि जुलूस में बज रहे तेज लाउडस्पीकर के शोर के कारण सात साल के एक स्कूली बच्चे की मौत हो गई। जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जय कुमार पिल्लई की डिवीजन बेंच ने कहा कि अदालत के जजों ने भी काम से घर लौटते समय कई जगहों पर ध्वनि प्रदूषण के नियमों का खुलेआम उल्लंघन होते देखा। पढ़िए पूरी खबर…