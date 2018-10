MP Assembly Elections 2018: रोड शो में राहुल गांधी ने दिया फ्लाइंग किस, लड़कियों से लिए गुलाब- देखें वीडियो

राहुल गांधी इन दिनों मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए राज्य के कई शहरों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। वह अपनी रैलियों को दौरान विरोधी पार्टियों पर हमला बोलने के अलावा कुछ ऐसा करते हैं, जिसके चलते वह चर्चा का विषय बन जाते हैं। दो दिन पहले ही राहुल गांधी मध्य प्रदेश दौरे पर थे। जबलपुर में ‘ नर्मदा भक्त’ राहुल गांधी के पोस्टर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष पहले से ही चर्चा में थे। इसी बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस अध्यक्ष इस वीडियो में अपने अपने समर्थक को फ्लाइंग किस करते हुए दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में चुनावी प्रचार के दौरान राहुल गांधी को कई युवतियां गुलाब का फूल देने के लिए भी आगे आईं लेकिन उनकी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष का ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुछ देर बाद राहुल ने एक युवती से गुलाब का फूल ले लिया। कांग्रेस अध्यक्ष ने जैसे ही युवती का फूल लिया तो वह फूली नहीं समाई और उछल करने लगी। इसके बाद राहुल को तमाम युवतियों ने गुलाब के फूल दिए। इस रैली में राहुल गांधी युवतियों के बीच खूब लोकप्रिय हो गए। इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष कई बार आंख मारने को लेकर चर्चा में रह चुके हैं।

Here's Rahul Gandhi giving a flying kiss to someone in the crowd during one of his roadshows! pic.twitter.com/XvliPlKw7k

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) October 8, 2018