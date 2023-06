मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल कोच गौर गोपाल दास एक्सप्रेस अड्डा पर Live

उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इसमें लाइफज़ अमेजिंग सीक्रेट्स: हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ (2018) काफी चर्चित है। इसकी पांच लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है।

मोटिवेशनल और लाइफस्टाइल कोच गौर गोपाल दास। (फोटो- इंडियन एक्सप्रेस फाइल)

दुनिया भर में जीवन के रहस्यों, मूल्यों और जीवन जीने के तरीकों को बताने वाले मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफस्टाइल कोच, लेखक, वक्ता और कृष्ण भक्त 49 वर्षीय प्रभु गौर गोपाल दास गुरुवार (29 जून 2023) इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्रेस अड्डा (#ExpressAdda) में लाइव हैं। उनके साथ लाइव डिस्कशन में इंडियन एक्सप्रेस के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका चर्चा कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को जनसत्ता डॉट कॉम, जनसत्ता यूट्यूब और जनसत्ता फेसबुक पर अभी लाइव देखें। वह एक भिक्षु भी हैं और लंबे समय तक अपना जीवन आध्यात्मिक और आधुनिक समाज के बीच की खाई को खत्म करने में लगाया है। पुणे के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक एक बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) में काम किया। लेकिन वहां उनका मन नहीं लगा और उसे छोड़कर जीवन के रहस्यों की खोज में लग गये। 1996 में गौर गोपाल दास मुंबई स्थित एक आश्रम में गए और 25 वर्षों तक वहीं रहे। इस दौरान उन्होंने धार्मिक ग्रंथों, दर्शन और मनोविज्ञान का अध्ययन किया। उन तरीकों के बारे में सोचा जिनसे जीवन को अधिक जागरूक बनाने के लिए इन्हें एक साथ लाया जा सके। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं। इसमें लाइफज़ अमेजिंग सीक्रेट्स: हाउ टू फाइंड बैलेंस एंड पर्पस इन योर लाइफ (2018) काफी चर्चित है। इसकी पांच लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं और कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। लाइफ स्टाइल कोच के रूप में गौर गोपाल दास ने दुनिया भर की यात्रा की है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और वैश्विक मंचों, चैरिटी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में अपने विचार रखे। सोशल मीडिया पर उनके वीडियो 500 मिलियन से अधिक बार देखे जा चुके हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि लोगों को अपने काम, रिश्तों और आध्यात्मिकता के बीच किस तरह संतुलन बनाए रखना चाहिए।

पढ़ें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram