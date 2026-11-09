फरीदाबाद पुलिस ने डेटिंग ऐप ‘टिंडर’ के जरिए पुरुषों को निशाना बनाकर कथित तौर पर लूटपाट और वसूली करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने मां-बेटी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि दोनों महिलाएं पहले टिंडर पर अमीर पुरुषों को दोस्ती का प्रस्ताव भेजती थीं और फिर उन्हें मिलने के लिए होटलों में बुलाती थीं।

वहां उनके ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश कर देती थीं और इसके बाद नकदी और कीमती सामान लेकर फरार हो जाती थीं। इतना ही नहीं, पीड़ितों को झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर उनसे मोटी रकम भी वसूलती थीं।

फरीदाबाद पुलिस ने सोमवार को बताया कि गिरफ्तार की गई दोनों महिलाएं कथित तौर पर एक अंतरराज्यीय वसूली गिरोह चला रही थीं। इस गिरोह का मुख्य निशाना आर्थिक रूप से संपन्न पुरुष होते थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों आरोपी टिंडर जैसे डेटिंग ऐप पर पुरुषों से संपर्क करती थीं और उनसे दोस्ती बढ़ाने के बाद होटल में मिलने के लिए राजी कर लेती थीं।

होटल में ड्रिंक में मिलाती थीं नशीला पदार्थ

पुलिस प्रवक्ता SI यशपाल यादव ने बताया कि होटल में मिलने के दौरान दोनों महिलाएं कथित तौर पर पुरुषों के ड्रिंक में बेहोश करने वाली दवाएं मिला देती थीं। जब पीड़ित बेहोश हो जाते थे, तब उनके पास मौजूद नकदी और कीमती सामान लेकर दोनों महिलाएं वहां से फरार हो जाती थीं।

इसके बाद कथित तौर पर ब्लैकमेलिंग का सिलसिला शुरू होता था। आरोपी पुरुषों को स्थानीय पुलिस थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराने की धमकी देती थीं। पुलिस के अनुसार, दोनों महिलाएं पीड़ितों के मन में कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदनामी का डर पैदा करके उनसे मोटी रकम की मांग करती थीं।

दिल्ली-NCR से लेकर सूरत और अंडमान तक फैला नेटवर्क

शुरुआती पूछताछ में पुलिस को पता चला कि दोनों आरोपी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं थीं, बल्कि दूसरे राज्यों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुकी थीं। पुलिस के मुताबिक, दिल्ली-NCR, सूरत और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में भी इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दिए जाने का आरोप है।

इस मामले में क्राइम ब्रांच की बदखल यूनिट ने इंस्पेक्टर अनिल छिल्लर के नेतृत्व में कार्रवाई की। यह कार्रवाई डीसीपी (क्राइम) जयवीर राठी और एसीपी (क्राइम) अमन यादव की निगरानी में की गई। फिलहाल पुलिस दोनों महिलाओं से पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच के जरिए गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और इसके शिकार हुए दूसरे पीड़ितों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है।

पहले भी सामने आ चुके हैं ऐसे मामले

हरियाणा में महिलाओं के जरिए पुरुषों को हनीट्रैप में फंसाकर उनसे पैसे वसूलने के कई मामले सामने आ चुके हैं। जुलाई 2025 में फरीदाबाद और गुरुग्राम पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया था, जो कथित तौर पर हनीट्रैप का बड़ा नेटवर्क चला रही थी। उसे पंचकूला में हरियाणा राज्य महिला आयोग के कार्यालय के बाहर से पकड़ा गया था।

आरोप था कि महिला खुद को बड़े स्तर की प्रॉपर्टी डीलर बताकर लोगों से संपर्क करती थी और फिर उन्हें यौन उत्पीड़न के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों रुपये वसूल चुकी थी। महिला आयोग की तत्कालीन अध्यक्ष रेणु भाटिया के निर्देश पर उसकी गिरफ्तारी की गई थी।

सितंबर 2025 में भी गुरुग्राम पुलिस ने दो महिलाओं और एक वकील को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि तीनों ने एक स्थानीय व्यक्ति के खिलाफ रेप की झूठी शिकायत दर्ज कराई और फिर उसे वापस लेने के बदले 6.5 लाख रुपये की मांग की। जांच में कथित तौर पर पता चला था कि यह गिरोह शहर में इस तरह की कई शिकायतें दर्ज करा चुका था और समझौते के बाद ही मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करता था।

70 लाख रुपये से ज्यादा की कर चुकी थी वसूली

दिसंबर 2022 में गुरुग्राम पुलिस ने दिल्ली की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नमरा कादिर को एक कारोबारी को हनीट्रैप में फंसाने के आरोप में गिरफ्तार किया था। आरोप था कि नमरा ने कारोबारी को पहले एक पार्टी और फिर होटल में बुलाया। इसके बाद उसे रेप के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया।

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में कारोबारी से 70 लाख रुपये से ज्यादा नकद और महंगे सामान की वसूली की गई थी। अब फरीदाबाद में मां-बेटी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस इस कथित गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है।

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