Mother Dairy Milk Price Hike: मदर डेयरी ने दूध की कीमतें 2-4 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी हैं। नई दरें गुरुवार 11 नवंबर 2026 से लागू होंगी। इस बात की जानकारी पीटीआई को सूत्रों ने दी है। दिल्ली-एनसीआर में दूध की सबसे बड़ी आपूर्तिकर्ता मदर डेयरी ने इससे पहले 14 मई, 2026 को कीमतें बढ़ाई थीं।

सूत्रों ने बताया कि किसानों से दूध की खरीद कीमतें बढ़ गई हैं जिसके कारण कंपनी को लागत में हुई बढ़ोतरी का कुछ बोझ उपभोक्ताओं पर डालना पड़ रहा है। मदर डेयरी दूध की बिक्री से होने वाली आय का 75-80 प्रतिशत हिस्सा किसानों को देती है। कंपनी दिल्ली-एनसीआर बाजार में प्रतिदिन करीब 35 लाख लीटर दूध बेचती है। कुल मिलाकर, कंपनी प्रतिदिन 50 लाख लीटर से अधिक दूध बेचती है।

नई कीमतें क्या हैं?

एनसीआर में टोंड दूध (थोक में बिकने वाला) की कीमत 58 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। फुल क्रीम दूध (पाउच वाला) अब 72 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 76 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। टोंड दूध (पाउच वाला) की कीमत 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 62 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। डबल टोंड दूध की कीमत 54 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 56 रुपये प्रति लीटर हो जाएगी। गाय के दूध की कीमत 62 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 65 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है।

दूसरी कंपनियों ने भी बढ़ाए थे दूध के दाम

बता दें कि दूसरी डेयरी कंपनियां जिन्होंने हाल ही में दूध के दाम बढ़ाए हैं, वे हैं अमूल और नंदिनी। अमूल ने मई 2026 में सभी मुख्य वैरिएंट और पैक साइज में दूध की कीमतें 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दी थीं।

यह भी पढ़ें: अमूल और नंदिनी ने क्यों बढ़ाए घी के दाम, क्या आगे भी हो सकती है बढ़ोतरी?



पिछले नौ वर्षों में देश में दूध उत्पादन में लगभग तीन प्रतिशत की चक्रवृद्धि दर से बढ़ोतरी हुई है। 2016 में 16.51 करोड़ टन से बढ़कर 2025 में यह 21.65 करोड़ टन हो गया। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार हालांकि 2026 में यह वृद्धि दर घटकर 2.5 रहने का अनुमान है। इस साल दूध उत्पादन 222 मिलियन टन तक पहुंचने की उम्मीद है। अगले साल उत्पादन दर में और गिरावट आने की संभावना है। यह दो प्रतिशत के आसपास रह सकती है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…