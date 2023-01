सबसे अधिक आइएएस अधिकारी राजस्थान से

इस साल सिविल सेवा परीक्षा (सीएसई-21) में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के लिए चुने गए कुल 180 प्रत्याशियों में से 24 अकेले राजस्थान से हैं।

इसके साथ ही राजस्थान ने लोक सेवकों के मामले में उत्तर प्रदेश को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। संघीय लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित परीक्षा में 16 ऐसे उम्मीदवार चयनित हुए, जो राजस्थान के निवासी थे। सीएसई-2020 की परीक्षा में राजस्थान के 22 उम्मीदवार चुने गए और 2021 में यह संख्या बढ़कर 24 हो गई। सीएसई-2020 की परीक्षा में उत्तर प्रदेश के 30 उम्मीदवारों का चयन बतौर आईएएस अधिकारी हुआ और 22 उम्मीदवारों की इस सेवा में सफलता के साथ राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा। सीएसई-2021 में आइएएस के लिए राजस्थान के जहां 24 प्रत्याशी चुने गए, वहीं उत्तर प्रदेश से 19, दिल्ली से 16, बिहार के 14, महाराष्ट्र से 13 और मध्यप्रदेश से 12 उम्मीदवारों का चयन प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ। सीएसई- 2020 की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 13वें स्थान पर रहे गौरव बुदानिया मौजूदा समय में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सहायक कलेक्टर हैं। उन्होंने चयन के कारक के तौर पर इसे लेकर मिली प्रेरणा, यूपीएससी परीक्षा के पैटर्न में बदलाव, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति समुदाय में जागरूकता और दिल्ली के कोचिंग संस्थानों से राजस्थान का नजदीक होना बताया। बुदानिया ने बताया, ‘अधिक से अधिक उम्मीदवारों के सीएसई में चुने जाने से भावी उम्मीदवार उनसे प्रेरणा लेने लगे हैं।’ वर्ष 2020 बैच के आइएएस अधिकारी ने कहा कि राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुल करीब 25 प्रतिशत आबादी है और अन्य राज्यों के मुकाबले यहां इन समुदायों में अधिक जागरूकता है, जिसकी वजह से वे अधिक संख्या में परीक्षा में सम्मलित होते हैं। लोकप्रिय खबरें एक कोचिंग विशेषज्ञ ने बताया कि युवाओं में सिविल सेवा परीक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है और राज्य में कोचिंग की सुविधा बेहतर हुई है, साथ ही अब यह आनलाइन व आफलाइन दोनों माध्यमों में उपलब्ध है।कोचिंग विशेषज्ञ धीर सिंह ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। राजस्थान के विद्यार्थियों को सीएसई में मिल रही अच्छी रैंक अन्य समूहों को भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की प्रेरणा दे रही है। इसके साथ ही कोचिंग की जो सुविधा दिल्ली तक सीमित थी, वह अब राज्य में भी मिल रही है।यह आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध हो रही है। इसलिए कोई भी कहीं भी बैठकर तैयारी कर सकता है।’

