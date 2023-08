Mosquito Repellent Liquid: बच्चों की पहुंच से दूर रखें मच्छरों वाला लिक्विड, चेन्नई में दो साल की बच्ची की मौत

घरों में मच्छरों से बचने के लिए बड़ी संख्या में देशवासी Mosquito Repellent Liquid का इस्तेमाल करते हैं। सोमवार को चन्नई में यह लिक्विड एक दो साल के बच्चे की मौत की वजह बन गया। द इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार, चेन्नई के मनाली के पास रहने वाले एक परिवार में दो साल के एक बच्चे की मौत गलती से मच्छर भगाने वाले लिक्विड को पीने की वजह से हो गई। माधवपुरम पुलिस ने इस मामले में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच कर रही है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, सोमवार शाम को बी लक्ष्मी नाम की बच्ची अपने घर पर अपनी बड़ी बहन चार वर्षीय शक्ति के साथ खेल रही थी। बच्चों के पिता बालाजी ड्राइवर हैं। घटना के समय वह काम से घर के बाहर गए थे और उनकी मां दूसरे कमरे में काम कर रही थीं। तुरंत अस्पताल लेकर भागी मां जब उनकी मां हॉल में पहुंचीं तो उन्होंने देखा की लक्ष्मी ने मच्छर वाला लिक्विड अपने मुंह से लगाया हुआ है। कुछ ही सेकेंड्स के अंदर उसके मुंह से छाग निकलने लगे। इसके बाद वह बच्ची को लेकर सरकारी स्टानली अस्पताल पहुंचीं, जब बच्ची को मृत घोषित कर दिया गया। Also Read रातभर सोने नहीं देते मच्छर? तुरंत अपनाएं ये देसी तरीके, एक भी नहीं दिखेगा आसपास माधवपुरम के इंस्पेक्टर एस वेलुमणि ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनकी प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि बच्चे मौत की वजह वाष्प सूंघना हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम अभी भी जांच कर रहे हैं। मृतक की बड़ी बहन एक स्पेशल चाइल्ड है। उसकी आदत है कि वो घर में सामान बिखेर देती है और सोमवार को भी उसने ऐसा ही किया। उन्होंने आगे बताया कि छोटी बच्चे ने उसके हाथ से Mosquito Repellent Liquid लेकर अपने मुंह में लगाया लिया और इसका कुछ हिस्सा पी लिया। लिक्विड के सैंपल को फॉरेंसिक एनालिसिस के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी वजह सामने आ पाएगी।

