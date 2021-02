कोराना फिर से अपना कहर बरपाने लगा है। बीते 24 घंटे में साढ़े 10 हजार नए केस सामने आने के बाद सरकार की पेशानी पर बल पड़ने शुरू हो गए हैं। खास बात है कि कोरोना के 86% मामले 5 सूबों से हैं। उधर, गृह मंत्री अमित शाह ने मामले की समीक्षा करने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय को हिदायत दी है कि टीकाकरण के काम में तेजी लाई जाए। उनका कहना है कि जितनी जल्दी लोगों को टीका लगेगा, कोरोना मरीजों के ग्राफ में उतनी कमी दिखने लगेगी।

गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक हुए टीकाकरण और आगे की तैयारियों की समीक्षा करने के बाद कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने को कहा। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ ही कोरोना टीकाकरण से जुड़े सभी अहम व्यक्ति मौजूद थे। सूत्रों का कहना है कि शाह ने वैक्सीन की उपलब्धता और बड़ी संख्या में लोगों के टीकाकरण अभियान को संभालने के लिए को-विन प्लेटफार्म की तैयारी पर संतोष जताया। उधर, एम्स के निदेशक डॉ. रणवीर गुलेरिया का कहना था कि शुरुआती झिझक खत्म होने के बाद टीका लगवाने वालों की संख्या में तेजी आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, बीते 24 घंटों के दौरान देश में 10, 584 नए मामले मिले हैं और 78 लोगों की मौत हुई है। 86 फीसदी नए मामले पांच राज्यों में ही पाए गए हैं, इनमें महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। अब तक एक करोड़ 7 लाख 12 हजार 665 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और 1 लाख 56 हजार 463 लोगों की मौत भी हो चुकी है। अब तक कुल 1 करोड़ 17 लाख 45 हजार 552 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देश में कुल एक्टिव केस 1 लाख 47 हजार 306 हैं।

India reports 10,584 new #COVID19 cases, 13,255 discharges, and 78 deaths in the last 24 hours, as per Union Health Ministry

Maharashtra: Case registered against former MP Dhananjay Mahadik & two others for violation of COVID-19 measures at marriage function of his son in Pune on Feb 21. NCP chief Sharad Pawar, BJP leader Devendra Fadnavis & Haryana Dy CM Dushyant Chautala were among the attendees. pic.twitter.com/gGBv8dSpeX

— ANI (@ANI) February 22, 2021