नए साल का जश्न मनाने इंडिया गेट के आसपास जुटी 1 लाख लोगों की भीड़, शहर में लगा जबर्दस्त जाम

पूरी दुनिया इस वक्त नए साल का जश्न मना रही है। भारत में भी लोग अपने-अपने तरीकों से साल 2018 के पहले दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी लोग जमकर नए साल का जश्न मना रहे हैं, इसी कारण से दिल्ली के कई इलाकों में जबर्दस्त जाम लगा हुआ है। सेंट्रल दिल्ली स्थित इंडिया गेट के आसपास के इलाके में करीब एक लाख सैलानी पहुंच गए हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर के माध्यम से इस बात की सूचना दी है। पुलिस ने ट्वीट कर बताया, ‘इंडिया गेट के आसपास करीब 1 लाख लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए पहुंचे हैं, जिसके कारण जबर्दस्त ट्रैफिक है। इंडिया गेट के पास पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए आप लोग कृप्या इस इलाके के पास के रास्ते का प्रयोग ना कीजिए, कोई और रास्ता लीजिए।’ इसके अलावा पुलिस ने यह भी चेतावनी दी है कि ट्रैफिक साफ होने में अभी काफी समय लग सकता है। वहीं छतरपुर मंदिर और सांई मंदिर के पास भी काफी भीड़ है और ट्रैफिक जाम है।

Traffic Alert Traffic will remain very heavy near India Gate C-Hexagon due to gathering of more than 1 lakh pedestrian and heavy volume of motorist. No parking available around India Gate . Advised to avoid India Gate and take alternate route. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 1, 2018

Traffic Alert Traffic will remain heavy near India Gate C-Hexagon due to gathering of visitors . Kindly avoid the stretch. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 1, 2018

Traffic Alert Traffic will remain heavy near Chattarpur Mandir & Sai Mandir due to gathering of devotees. Kindly avoid the stretch. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 1, 2018

Traffic Alert Traffic will remain heavy on R.M.L,Baba Kharak Singh Marg & G.P.O due to gathering of devotees near Gurudwara Bangla Sahib.Kindly avoid the stretch. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 1, 2018

Traffic Alert Traffic will remain heavy on Bhairon Marg (both carriageways) due to gathering of people near Pragati Maidan & Chidiya Ghar. Kindly avoid the stretch. — Delhi Traffic Police (@dtptraffic) January 1, 2018

