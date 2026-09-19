Moody’s GDP Rating: दुनिया की जानी-मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर एक बेहद सकारात्मक खबर दी है। एजेंसी ने चालू वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अपना अनुमान बदल दिया है। पहले जहां इसके 6 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई गई थी, वहीं अब इसे बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है।

मूडीज का कहना है कि दुनिया भर में इस वक्त कई तरह के झटके लग रहे हैं, खासकर पश्चिम एशिया में संघर्ष और तनाव का माहौल है। इसके बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था ने वैश्विक झटकों के खिलाफ जबरदस्त मजबूती दिखाई है, जिसके कारण यह अनुमान बढ़ाया गया है।

कैसे रफ्तार पकड़ रही है देश की अर्थव्यवस्था?

आंकड़ों की बात करें तो कैलेंडर वर्ष 2026 के शुरुआती छह महीनों में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गई है। यह आंकड़ा पूरे कैलेंडर वर्ष 2025 की 7.3 प्रतिशत की वृद्धि से भी काफी ज्यादा है।

इस शानदार ग्रोथ के पीछे कई अहम कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि देश में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जिससे ‘निजी खपत’ मजबूत हुई है। इसके अलावा, सरकार लगातार सड़कों और पुलों जैसे सार्वजनिक बुनियादी ढांचों पर पैसा खर्च कर रही है।

वहीं, अब प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी धीरे-धीरे सुधरने लगा है। इन सबके साथ ही, भारत का सर्विस सेक्टर (सेवा क्षेत्र) लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, जिसका सीधा फायदा देश की आर्थिक तरक्की को मिल रहा है।

G-20 देशों में भारत सबसे आगे

मूडीज ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि भारत की अर्थव्यवस्था अन्य सभी G-20 देशों के मुकाबले ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। समान रेटिंग वाले अन्य उभरते बाजारों की तुलना में भी भारत की विकास दर काफी अच्छी रहने की उम्मीद है।

हालांकि, भारत की ‘Baa3’ रेटिंग की समीक्षा के बाद एजेंसी ने कुछ चिंताएं भी जाहिर की हैं। मूडीज के मुताबिक, देश पर कर्ज का बोझ अधिक है और ब्याज चुकाने की लागत भी ज्यादा है। इस वजह से कर्ज कम होने की रफ्तार और कर्ज चुकाने की क्षमता अभी धीमी और कमजोर बनी रहने की आशंका है।

महंगाई और अल नीनो का मंडराता खतरा

इन अच्छे संकेतों के बीच मूडीज ने कुछ जोखिमों को लेकर आगाह भी किया है। एजेंसी का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में चल रहा युद्ध स्थायी रूप से नहीं रुकता है, तो कच्चे तेल की कीमतें महंगी बनी रहेंगी। इससे वित्त वर्ष 2026-27 में औसत महंगाई दर 4.8 प्रतिशत के अनुमान से भी ऊपर जा सकती है, जो वित्त वर्ष 2025-26 के 2.4 प्रतिशत के मुकाबले पहले से ही काफी ज्यादा है।

इसके अलावा, ‘अल नीनो’ के प्रभाव के कारण मौसम में होने वाले बदलावों से भी चुनौती मिल सकती है। इससे खाने-पीने की चीजों (खाद्य पदार्थों) के दाम बढ़ने का खतरा है। अगर महंगाई बढ़ती है, तो लोगों की खरीदारी और समग्र आर्थिक गतिविधियों पर इसका सीधा असर पड़ेगा।

भारत के पास मौजूद है मजबूत ‘सुरक्षा कवच’

इन बाहरी खतरों से निपटने के लिए भारत के पास अच्छी तैयारी भी है। मूडीज का मानना है कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को कई अलग-अलग देशों तक बढ़ा लिया है, जिससे किसी एक देश पर निर्भरता कम हुई है।

साथ ही, देश के पास विदेशी मुद्रा का भी पर्याप्त भंडार मौजूद है। इसके अलावा देश के अंदर ही चीजों की घरेलू मांग इतनी मजबूत है कि यह किसी भी वैश्विक झटके के खिलाफ एक बड़े ‘सुरक्षा कवच’ का काम कर रही है।

भविष्य में इन बातों का रखना होगा ध्यान

अंत में, रेटिंग एजेंसी ने याद दिलाया है कि भले ही अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन अगर बाहर से आने वाले ऊर्जा और उर्वरक (खाद) के आयात की लागत ज्यादा रहती है, तो परेशानी खड़ी हो सकती है। इसके अलावा, अगर विदेशों से मांग कमजोर पड़ती है और पश्चिम एशिया से आने वाले पैसों (प्रेषण) में कमी आती है, तो देश का ‘चालू खाते का घाटा’ बढ़ सकता है, जो विकास की इस तेज रफ्तार को धीमा कर सकता है।

शेयर बाजार में आईपीओ में निवेश करने वालों के लिए आज का दिन काफी अहम रहा। हीरो मोटर्स, जिंदल सुप्रीम और एसएस रिटेल के मैनबोर्ड आईपीओ की सब्सक्रिप्शन अवधि अब खत्म हो गई है। अब निवेशकों की नजर शेयर अलॉटमेंट पर है। ऐसे में जानना जरूरी है कि इन तीनों IPO का अलॉटमेंट कब होगा, रिफंड की तारीख क्या रहेगी और शेयर डीमैट अकाउंट में कब तक क्रेडिट हो सकते हैं… पढ़िए पूरी खबर…