Waterlogging in India: हर वर्ष मानसून के साथ सड़कों पर उतरता पानी व्यवस्था की उन दरारों को भी उजागर कर देता है, जिन्हें विकास के चमकदार दावों से ढक दिया जाता है। जब सड़कें जलमग्न होती हैं, तब केवल वाहन ही नहीं फंसते, नागरिकों के अधिकार और भरोसा भी उस पानी में डूबने लगते हैं। कुछ समय पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सामने आया एक मामला सजीव उदाहरण है।

बारिश के पानी में फंसने से एक कार का इंजन बंद हो गया और वाहन को नुकसान पहुंचा। लगभग दस महीने बाद जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने पाया कि बीमा कंपनी अपने आरोपों को प्रमाणित नहीं कर सकी और उसे करीब 6.02 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया।

यह एक सामान्य उपभोक्ता विवाद प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसमें हमारे शासन तंत्र का एक बड़ा प्रश्न छिपा है। सड़क, वाहन, इंधन, बीमा और नागरिक- इनके बीच संबंध गहरा है, पर जवाबदेही अलग-अलग कमरों में बंद है। देश में सड़क पर निकलने वाला प्रत्येक नागरिक नियमों और दायित्वों से परिचित है।

ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र और मोटर वाहन अधिनियम के तहत अनिवार्य बीमा जैसी व्यवस्थाएं नागरिक पर स्पष्ट जिम्मेदारी डालती हैं। इसी संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण से ‘बीमा नहीं, तो तेल नहीं’ माडल पर पायलट परियोजना तैयार करने को कहना अहम है।

प्रश्न है कि जब राज्य नागरिक पर बाध्यताएं लागू करता है, तो क्या वह अपनी संस्थाओं के लिए भी उतनी ही कठोर जवाबदेही सुनिश्चित करता है? अगर वाहन का बीमा जांचा जाएगा, तो क्या नगर निकाय से यह पूछा जाएगा कि सड़क घुटनों तक पानी में क्यों डूबी थी? क्या सड़क निर्माण एजंसी से जवाब मांगा जाएगा कि जलनिकासी व्यवस्था विफल क्यों हुई? और, क्या वाहन निर्माता भी यह स्पष्ट करेंगे कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल बताई जाने वाली तकनीक सामान्य जलभराव में क्यों जवाब दे देती है?

भारत में मोटर बीमा आर्थिक सुरक्षा का माध्यम है, लेकिन व्यवहार में बीमा दावों को लेकर विवाद कम नहीं हैं। कंपनियां कई बार ‘लापरवाही’, ‘परिणामी क्षति’ या ‘जानबूझकर जोखिम लेने’ जैसे आधारों पर दावे अस्वीकार कर देती हैं। कंपनी के पास अपना पक्ष रखने का अधिकार है, लेकिन आरोप के साथ प्रमाण भी होना चाहिए। दरअसल, शहरी जलभराव अपवाद नहीं, बल्कि मानसून की नियमित त्रासदी बन चुका है।

दिल्ली से मुंबई, बंगलुरु से चेन्नई, गुरुग्राम से हैदराबाद और पटना से ग्वालियर तक लगभग हर शहर में प्रतिवर्ष एक जैसी तस्वीरें दिखती हैं। कहीं अंडरपास तालाब बन जाते हैं, तो कहीं मुख्य सड़कें घंटों बंद रहती हैं और कहीं वाहन पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। नालों की सफाई, अवैध अतिक्रमण, अनियोजित निर्माण, कमजोर जलनिकासी और घटिया अवसंरचना- ये सभी उस संकट को जन्म देते हैं, जिसका शिकार आम नागरिक होता है।

अनियमित वर्षा की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे शहरों की संरचना अब भी बीते दशकों की आवश्यकताओं और मानकों पर टिकी हुई है। परिणाम यह है कि बारिश प्रकृति की घटना कम और प्रशासनिक परीक्षा अधिक बन जाती है। सड़क परिवहन मंत्रालय सड़क देखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय इंधन, बीमा नियामक बीमा, नगर निगम जलनिकासी और वाहन निर्माता तकनीकी मानकों की बात करता है। मगर नागरिकों के लिए यह एक ही व्यवस्था है। यदि इसकी किसी एक कड़ी में विफलता आती है, तो उसका परिणाम अंतत: उसी को भुगतना पड़ता है।

मसलन, पेट्रोल में 20 फीसद एथेनाल मिश्रण की नीति को ऊर्जा सुरक्षा, आयात में कमी और पर्यावरणीय लक्ष्यों से जोड़ा गया है। अधिकांश नए वाहन इ-20 के अनुकूल बनाए जा रहे हैं, जबकि पुराने वाहनों के संबंध में निर्माताओं की सलाह अलग हो सकती है। सरकार ने इ-20 को लेकर फैलने वाले भ्रामक दावों को खारिज किया है, फिर भी प्रश्न है कि यदि भविष्य में इंधन, इंजन या वारंटी से जुड़ी कोई समस्या आती है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

प्रशासन की भाषा में इसका समाधान ‘समग्र सरकारी दृष्टिकोण’ में है। जिन समस्याओं का समाधान कोई एक विभाग नहीं कर सकता, उनके लिए संस्थागत समन्वय चाहिए। सड़क सुरक्षित हो, लेकिन वाहन तकनीकी रूप से असुरक्षित हो, तो दुर्घटना संभव है। वाहन सुरक्षित हो, लेकिन सड़क जलमग्न हो, तो खतरा बना रहेगा। दुर्घटना के बाद बीमा व्यवस्था निष्पक्ष न हो, तो नागरिक आर्थिक संकट में फंस जाएगा। इसलिए सुरक्षा को विभागीय सीमाओं में बांटकर नहीं देखा जा सकता।

यदि किसी सड़क पर हर वर्ष जलभराव होता है, तो उसका डिजिटल रिकार्ड बनना चाहिए। किसी स्थान पर बार-बार वाहन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, तो संबंधित एजंसी को जवाबदेह ठहराने की प्रक्रिया विकसित होनी चाहिए। बीमा कंपनियों के पास वाहन क्षति और दुर्घटनाओं का जो आंकड़ा है, उसे शहरी नियोजन और सड़क सुरक्षा संस्थाओं के साथ साझा किया जा सकता है।

आज आवश्यकता एक व्यापक राष्ट्रीय ‘आटोमोबाइल उत्तरदायित्व नीति’ की है। सड़क एजंसियों, नगर निकायों, सड़क परिवहन मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, बीमा नियामक, वाहन निर्माताओं और उपभोक्ता संगठनों को एक साझा ढांचे में लाने की जरूरत है। किसी दुर्घटना या वाहन क्षति के बाद नागरिक को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

उसकी शिकायत एक ही डिजिटल मंच पर दर्ज हो और संबंधित संस्थाएं मिलकर जिम्मेदारी तय करें। ब्रिटेन ने बार-बार आने वाली बाढ़ और बीमा संकट के बाद सरकार तथा बीमा उद्योग की भागीदारी वाला जोखिम-साझेदारी माडल विकसित किया। यूरोप के कई देशों में खराब सड़क, जलभराव, अपर्याप्त संकेतक या अवसंरचनात्मक लापरवाही से होने वाली दुर्घटनाओं में सार्वजनिक प्राधिकरणों की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से निर्धारित की जाती है।

भारत के पास भी ऐसी व्यवस्था विकसित करने की क्षमता और तकनीकी आधार हैं। कल्पना कीजिए कि हर बड़े शहर में जलभराव वाले स्थानों का वास्तविक समय का डेटा उपलब्ध हो। नगर निगम, यातायात पुलिस, मौसम विभाग, बीमा कंपनियां और ‘नेविगेशन प्लेटफार्म’ एक साझा सूचना तंत्र से जुड़े हों। जैसे ही किसी सड़क पर जलस्तर खतरनाक सीमा तक पहुंचे, तत्काल चेतावनी जारी हो, मार्ग को जोखिमपूर्ण घोषित किया जाए और नागरिकों को वैकल्पिक रास्ता सुझाया जाए।

भारत विश्व की अग्रणी आटोमोबाइल अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह मजबूत कर रहा है। ऐसे में परिवहन नीति का केंद्र केवल वाहन उत्पादन, इंधन की उपलब्धता या नियमों का पालन नहीं हो सकता। एक आधुनिक राष्ट्र की पहचान केवल इस बात से नहीं होती कि उसकी सड़कों पर कितनी गाड़ियां दौड़ती हैं, बल्कि इस बात से होती है कि उन सड़कों पर चलने वाला नागरिक कितना सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करता है।

जब तक व्यवस्था नागरिक से कर्तव्य की अपेक्षा करती रहेगी, लेकिन स्वयं जवाबदेही से बचती रहेगी, तब तक हर बारिश केवल सड़कों को नहीं डुबोएगी- वह शासन पर जनता के भरोसे को भी बहाती रहेगी। अब समय नागरिकों से केवल नियम पालन कराने का नहीं, बल्कि व्यवस्था से भी जवाब मांगने का है।

गुरुग्राम में सोमवार को हुई भारी बारिश के कारण सुभाष चौक और रेल विहार के पास समेत कई सड़कें जलमग्न हो जाने से करीब एक दर्जन स्कूल बसें घंटों तक फंसी रहीं। यूनिवर्ल्ड गार्डन्स सोसायटी के निवासी और एक बैंक में कार्यरत 39 वर्षीय सिद्धार्थ कासिद कमर तक गहरे पानी में होते हुए हाईवे पर ठहरीं बसों के पास पहुंचे और अपनी 5 वर्षीय बेटी और अन्य बच्चों को सुरक्षित वापस लाए। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को अपनी आपबीती सुनाई। पढ़िए पूरी खबर…