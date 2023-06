Monsoon Update: दिल्ली-एनसीआर में अगले 5 दिन भारी बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट, जानें अपने शहर का हाल

Rain Alert: कई दशकों के बाद दिल्ली और मुंबई में मानसून की एकसाथ एंट्री हो रही है। IMD ने दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई अन्य राज्यों में अगले पांच दिनों पर भारी बारिश की संभावना है।

प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर। ( फोटो-इंडियन एक्‍सप्रेस)।

