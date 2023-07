Monsoon Session: मानसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, विपक्ष से सहयोग मांगेगी केंद्र सरकार

Monsson Session 2023: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले सभी दलों से चर्चा के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है।

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। (Source- Twitter/ @AmitShah)

Monsson Session: संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले मोदी सरकार ने सभी दलों से चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में सत्र से संबंधित कई मुद्दों पर विचार-विमर्श होगा और इसे सुचारू रूप से चलाने को लेकर सभी दलों के साथ चर्चा होगी। मानसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। संसद सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाने की परंपरा रही है जिसमें विभिन्न दल अपने मुद्दों को रखते हैं। बता दें कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन इस बैठक को टाल दिया गया। इस बैठक में कई दलों के नेता शामिल नहीं हुए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की बैठक इसके पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक की। इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी और राज्य सभा में सदन के नेता पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। सूत्रों का कहना है कि इसमें सर्वदलीय बैठक को लेकर पॉइंट तैयार गिए गए। Also Read INDIA होगा विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम, महाराष्ट्र में होगी अगली बैठक हंगामेदार रह सकता है सत्र मानसून सत्र में सरकार की कोशिश महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की होगी। वहीं विपक्ष मणिपुर हिंसा, रेल सुरक्षा, महंगाई और अदानी मामले पर जेपीसी गठित करने की मांग सहित अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। बता दें कि इस साल के आखिर तक कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और अगले साल लोकसभा के चुनाव को देखते हुए बीजेपी और दूसरी पार्टियां एक दूसरे पर तीखे हमले बोल रही हैं। संसद में दिल्ली के अध्यादेश को लेकर हंगामे के आसार हैं। इसे लेकर कई दलों ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समर्थन दिया है। कांग्रेस ने भी बिल का विरोध के मुद्दे पर केजरीवाल को समर्थन दिया है।

