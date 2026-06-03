भीषण गर्मी और लू स जूझ रहे देश के ज्यादातर हिस्सों के लिए राहत की खबर है। साउथ-वेस्ट मानसून ने स्पीड पकड़ ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने केरल में लगभग 4 जून को मौसम के आगमन का पूर्वानुमान लगाया है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून के मजबूत होने के साथ मौसम विभाग ने केरल में भारी बारिश के साथ ही कई राज्यों में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक का पूर्वानुमान लगाया है।

केरल में ऑरेंज अलर्ट

मानसून की शुरुआत के साथ ही मौसम विभाग ने 8 जून तक केरल में कुछ स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान लगाया है। 3 जून को अलाप्पुझा, कोट्टायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। केरल और लक्षद्वीप के कई जिलों के लिए आने वाले दिनों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 5 जून को लक्षद्वीप के अलावा तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की और एर्नाकुलम में अलग-अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 6 जून तक तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथानामथिट्टा, अलाप्पुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड के साथ-साथ लक्षद्वीप के अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश

आईएमडी के मुताबिक, इस हफ्ते कई क्षेत्रों में 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। राजस्थान, दिल्ली -एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 70 किमी प्रति घंटे तक की रफ्तार से गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं।

दिल्ली-एनसीआर में बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। राजधानी में शुक्रवार तक बारिश होने की संभावना है। दोपहर और शाम के समय हल्की बारिश, गरज के साथ तूफान और 40-50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है।

बेंगलुरु में तेज बारिश की संभावना

मानसून के नजदीक आने के साथ ही कर्नाटक में तेज बारिश होने की संभावना है। बेंगलुरु में अगले कुछ दिनों तक बादल छाए रहने और रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना है। 5 जून को भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। दक्षिण में मानसून आगे बढ़ने के बावजूद, बिहार में गुरुवार से शनिवार तक लू चलने की संभावना है। ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। मौसम विज्ञान विभाग ने केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटों, लक्षद्वीप क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी और उससे सटे अरब सागर में तूफान की चेतावनी जारी की है।

आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम

देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत कई राज्यों में मौसम ने करवट ली है। दिल्ली-एनसीआर में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें