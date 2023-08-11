\u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930\u0940\u092f \u0917\u0943\u0939 \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u092e\u0947\u0902 \u0938\u0940\u0906\u0930\u092a\u0940\u0938\u0940 \u0905\u092e\u0947\u0902\u0921\u092e\u0947\u0902\u091f \u092c\u093f\u0932 \u092a\u0947\u0936 \u0915\u093f\u092f\u093e\u0964 \u0907\u0938 \u092c\u093f\u0932 \u0915\u094b \u092a\u0947\u0936 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0935\u0915\u094d\u0924 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0905\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u091c\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0935\u0915\u094d\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0928\u093e\u090f \u0917\u090f \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u0947 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0939\u094b\u0917\u093e\u0964 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u091a\u093e\u0930 \u0938\u093e\u0932 \u0924\u0915 \u0907\u0928 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0917\u0939\u0928 \u091a\u0930\u094d\u091a\u093e \u0939\u0941\u0908\u0964 \u0909\u0928\u094d\u200d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u200d\u093f \u0917\u0941\u0932\u093e\u092e\u0940 \u0915\u0940 \u0928\u093f\u0936\u093e\u0928\u0940 \u0938\u0947 \u092d\u0930\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0939\u092e \u0939\u091f\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u0914\u0930 \u0926\u0902\u0921 \u0926\u0947\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0926\u093f\u0932\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0939\u092e \u0932\u093e \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0917\u0943\u0939 \u092e\u0902\u0924\u094d\u0930\u0940 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u0906\u0908\u092a\u0940\u0938\u0940 1860, \u0938\u0940\u0906\u0930\u092a\u0940\u0938\u0940 1898, \u0907\u0902\u0921\u093f\u092f\u0928 \u090f\u0935\u093f\u0921\u0947\u0902\u0938 \u090f\u0915\u094d\u091f 1872, \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0905\u0902\u0917\u094d\u0930\u0947\u091c\u094b \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0932\u0947 \u0917\u090f \u0925\u0947\u0964 \u0907\u0928\u0915\u094b \u0939\u091f\u093e\u0915\u0930 \u0905\u092c \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e 2023, \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u093e\u0917\u0930\u093f\u0915 \u0938\u0941\u0930\u0915\u094d\u0937\u093e \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e 2023 \u0914\u0930 1872 \u0915\u0940 \u091c\u0917\u0939 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0938\u093e\u0915\u094d\u0937\u094d\u092f \u0905\u0927\u093f\u0928\u093f\u092f\u092e 2023 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0932\u093e\u090f \u0917\u090f \u0939\u0948\u0902\u0964 \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u093e \u0939\u094b\u0902\u0917\u0947 \u092c\u0926\u0932\u093e\u0935 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u091c\u093f\u0928 \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915 \u0915\u094b \u092a\u0947\u0936 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948, \u0909\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u0906\u092a \u0938\u0940\u0906\u0930\u092a\u0940\u0938\u0940 \u092e\u0947\u0902 356 \u0927\u093e\u0930\u093e\u0913\u0902 \u0915\u0940 \u092e\u094c\u091c\u0942\u0926\u0917\u0940 \u0939\u094b\u0917\u0940, \u091c\u092c\u0915\u093f \u092a\u0939\u0932\u0947 \u092f\u0939\u093e\u0902 \u092a\u0930 511 \u0927\u093e\u0930\u093e\u090f\u0902 \u0939\u094b\u0924\u0940 \u0925\u0940\u0964 \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092e\u0939\u0924\u094d\u0935\u092a\u0942\u0930\u094d\u0923 \u0924\u0940\u0928 \u092c\u0921\u093c\u0940 \u092c\u093e\u0924\u0947\u0902 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u092f\u0939 \u0939\u0948 \u0915\u093f 18 \u0938\u093e\u0932 \u0938\u0947 \u0915\u092e \u0909\u092e\u094d\u0930 \u0915\u0940 \u092c\u091a\u094d\u091a\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092f\u094c\u0928 \u0936\u094b\u0937\u0923 \u092f\u093e\u0928\u0940 \u0928\u093e\u092c\u093e\u0932\u093f\u0915 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u092f\u094c\u0928 \u0936\u094b\u0937\u0923 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u094c\u0924 \u0915\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u091c\u094b\u0921\u093c\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0905\u092c \u0917\u0932\u0924 \u092a\u0939\u091a\u093e\u0928 \u0926\u0947\u0915\u0930 \u092f\u094c\u0928 \u0938\u0902\u092c\u0902\u0927 \u092c\u0928\u093e\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0915\u094b \u092d\u0940 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927 \u0915\u0940 \u0936\u094d\u0930\u0947\u0923\u0940 \u092e\u0947\u0902 \u0932\u093e\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0915\u0947 \u0910\u0932\u093e\u0928 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092c \u0917\u0948\u0902\u0917\u0930\u0947\u092a \u0915\u0947 \u0938\u092d\u0940 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 20 \u0938\u093e\u0932 \u092f\u093e \u0906\u091c\u0940\u0935\u0928 \u0915\u093e\u0930\u093e\u0935\u093e\u0938 \u0915\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0938\u0941\u0928\u093e\u0908 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 Also ReadSec 482 CrPC: \u0930\u093e\u091c\u0926\u094d\u0930\u094b\u0939 \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0939\u094b\u0917\u093e \u0916\u0924\u094d\u092e, IPC \u0939\u0941\u0906 \u092d\u093e\u0930\u0924\u0940\u092f \u0928\u094d\u092f\u093e\u092f \u0938\u0902\u0939\u093f\u0924\u093e\u2026\u0932\u094b\u0915\u0938\u092d\u093e \u092e\u0947\u0902 \u092a\u0947\u0936 CrPC \u0938\u0902\u0936\u094b\u0927\u0928 \u092c\u093f\u0932 \u0938\u0947 \u0915\u094d\u092f\u093e-\u0915\u094d\u092f\u093e \u092c\u0926\u0932\u0947\u0917\u093e? \u0928\u090f \u0915\u093e\u0928\u0942\u0928 \u0915\u0947 \u092a\u0947\u0936 \u0939\u094b\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0905\u092c \u092e\u0949\u092c \u0932\u093f\u0902\u091a\u093f\u0902\u0917 \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e\u090f\u0917\u093e\u0964 \u092e\u0949\u092c \u0932\u093f\u0902\u091a\u093f\u0902\u0917 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092c 7 \u0938\u093e\u0932 \u0924\u0915 \u0915\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0939\u094b \u0938\u0915\u0924\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0906\u0917\u0947 \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u0915\u0947\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u0949\u092c \u0932\u093f\u0902\u091a\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u092e\u093e\u092e\u0932\u094b\u0902 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u093e\u0902\u0938\u0940 \u0915\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0915\u093e \u092a\u094d\u0930\u093e\u0935\u0927\u093e\u0928 \u0915\u0930\u0928\u0947 \u092a\u0930 \u0935\u093f\u091a\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0928\u090f \u0935\u093f\u0927\u0947\u092f\u0915 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930 \u0905\u0917\u0930 \u091c\u0941\u0930\u094d\u092e \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0907\u0932\u093e\u0915\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0939\u0941\u0906 \u0939\u094b \u0924\u094b \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u0939\u093f\u0938\u094d\u0938\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u092b\u0906\u0908\u0906\u0930 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0930\u093e\u0908 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0935\u0939\u0940\u0902 \u0905\u0917\u0930 \u0938\u0930\u0915\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930\u094d\u092e\u091a\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0915\u094b\u0908 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c \u0939\u0948, \u0924\u094b 120 \u0926\u093f\u0928\u094b\u0902 \u0915\u0947 \u0905\u0902\u0926\u0930 \u0905\u0928\u0941\u092e\u0924\u093f \u0926\u0947\u0928\u093e \u091c\u0930\u0942\u0930\u0940 \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938\u0915\u0947 \u0905\u0932\u093e\u0935\u093e \u0905\u092e\u093f\u0924 \u0936\u093e\u0939 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u091c\u094b \u092d\u0940 \u092d\u0917\u094b\u0921\u093c\u0947 \u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0939\u0930 \u0939\u0948, \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u092d\u0940 \u0938\u0941\u0928\u0935\u093e\u0908 \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0938\u0941\u0928\u093e\u0908 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0940 \u0918\u094b\u0937\u093f\u0924 \u0905\u092a\u0930\u093e\u0927\u093f\u092f\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f \u092d\u0940 \u0915\u0941\u0930\u094d\u0915 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u0947\u0902 \u0915\u0921\u093c\u0940 \u0938\u0947 \u0915\u0921\u093c\u0940 \u0938\u091c\u093e \u0926\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964