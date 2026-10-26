बिहार की राजनीति में उथल-पुथल का सिलसिला जारी है। जेडीयू से निष्कासित किए जा चुके मोकामा विधायक अनंत सिंह और उनकी पत्नी को पार्टी ने एक और झटका दिया है। दरअसल, सोमवार को पार्टी ने नीलम देवी को 20 सूत्री समिति के सदस्य पद से भी हटा दिया जिसकेबाद उनका राज्य मंत्री का दर्जा भी छिन गया।

अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी पर हुई इस कार्रवाई के बाद यह भी माना जा रहा है कि क्या अब नीलम देवी से सरकारी बंगला भी छिन जाएगा? हालांकि इस तरह की कार्रवाई को लेकर अभी कोई सूचना नहीं है। अगर ऐसा कोई एक्शन होता है तो वह जल्द ही सामने आ जाएगा।

शनिवार को पार्टी से निष्कासित हुए थे अनंत सिंह और नीलम देवी

साल 2022 में पहली बार विधायक बनीं नीलम देवी और उनके पति अनंत सिंह को शनिवार को जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया था। उन पर यह कार्रवाई एमएलसी चुनाव के दौरान अनंत सिंह के पार्टी लाइन से अलग चलने को लेकर की गई है। अनंत सिंह ने जनसुराज के अनुज सिंह के समर्थन में प्रचार किया था और जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर बगावत की थी।

अपनी अलग पार्टी बनाएंगे अनंत सिंह

जेडीयू से निष्कासित किए जाने के बाद अनंत सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान मीडिया के सामने किया है। अनंत सिंह से जब पूछा गया कि वो आगे क्या करेंगे इस पर अनंत सिंह ने कहा कि अपनी पार्टी बनाएंगे। अनंत सिंह ने यह भी कहा कि जब सरकार गिर रही थी तो मैंने बचाई थी। इस पार्टी के लिए गद्दारी भी की। नीतीश कुमार के मन से पार्टी में कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जिस ने पार्टी बनाई थी वो पार्टी नहीं चला पा रहे हैं।

6 साल के लिए पार्टी से निकाले जा चुके हैं अनंत और नीलम

बता दें कि पार्टी लाइन के खिलाफ जाने के आरोप में जेडीयू हाईकमान ने अनंत सिंह और उनकी पत्नी नीलम सिंह को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है। उन्हें अगले 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाना ने शनिवार को यह आदेश जारी किया था। उन्होंने विधानसभा स्पीकर से अनंत सिंह की सदस्यता रद्द करने की अनुशांसा की है। पार्टी से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह का पटना वाले आवास पर जमकर आतिशबाजी हुई।

अनंत सिंह चल रहे थे नाराज

बता दें कि अनंत सिंह ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाने का फैसला अपनी एक नाराजगी की वजह से लिया था। दरअसल, वह इस बात से नाराज थे कि पार्टी ने आगामी MLC चुनाव में उनके ‘दुश्मन’ कहे जाने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया दिया था। अनंत सिंह ने इसका विरोध किया, लेकिन पार्टी हाईकमान ने अपना फैसला नहीं बदला। इसके बाद उन्होंने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन करने के बजाय जन सुराज के प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह के समर्थन कर दिया था।

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बिहार में विधानपरिषद चुनाव को लेकर जेडीयू में आंतरिक टकराव काफी बढ़ गया। मोकामा से जेडीयू के विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर दिया। इसके चलते जेडीयू ने उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया गया। इसको लेकर अब अनंत सिंह की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि वे नीतीश कुमार का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार होते तो कौन उन्हें पार्टी से निकाल देता। अपने फ्यूचर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वे खुद अपनी पार्टी बना लेंगे। यहां पढ़ें पूरी खबर…