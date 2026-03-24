दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है। उनका साम्राज्य जाने वाला है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल का मानना है कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी जी का साम्राज्य जाने वाला है। शिवसेना नेता संजय राउत की किताब के लॉन्च के मौके पर केजरीवाल ने यह दावा किया। इस कार्यक्रम में कपिल सिब्बल, दिग्विजय सिंह और संजय सिंह समेत कई विपक्षी नेता शामिल हुए।

मंच पर आप संयोजक केजरीवाल ने कहा, ” मैं बहुत ज्यादा अनुभवी तो नहीं हूं, स्टेज के ऊपर बहुत महानुभाव लोग बैठे हैं जो राजनीति में बहुत ज्यादा समझ रखते हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है और थोड़ी बहुत जो पॉलिटिकल समझ कहती है कि शायद मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर।”

केजरीवाल ने आगे कहा, ”मोदी जी और अमित शाह जी जाने वाले हैं। उनका साम्राज्य खत्म होने वाला है। जनता के बीच वे इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि इन्होंने हजारों-लाखों ट्रोल बिठा रखे हैं और इसके बावजूद सोशल मीडिया का नैरेटिव कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं।”

उन्होने आगे कहा कि एक वक्त ऐसा होता था कि अब मोदी जी एक पोस्ट डालते है तो उसके नीचे कमेंट्स में सिर्फ गालियां मिलती हैं और इसके अलावा कुछ नहीं होता। जबकि एक समय ऐसा होता था कि इनकी पूरी मशीनरी मिलकर एक भी नेगेटिव कमेंट आने पर उसे डिलीट या म्यूट कर देते थे।

पूरा माहौल और ईको-सिस्टम में बदलाव

आप संयोजक केजरीवाल ने कहा कि एक समय जब मोदी जी के खिलाफ कोई मीम बना देता था तो उसको जेल हो जाती थी। लेकिन अब इतने मीम बन रहे हैं कि किस-किस को जेल में डालेंगे। सोशल मीडिया का पूरा माहौल और ईको-सिस्टम ही बदल चुका है और वही आपको बताता है कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है।

चुनाव में बीजेपी की जीत पर केजरीवाल

चुनाव में बीजेपी के जीत पर केजरीवाल ने कहा, ”चुनाव बेईमानी से जीत रहे हैं और उसका सबे बड़ा जीता जागता उदाहरण मैं हूं। मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ा। मेरे जेल जाने से पहले मेरी विधानसभा में जब मैं पिछली बार लड़ा था तो 1 लाख 48 हजार वोट थे और जब मैं जेल से लौटकर आया तो 1 लाख 6 हजार वोट बचे थे। 42 हजार वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए यानी मेरी विधानसभा के लगभग 30 फीसदी वोट कटवा दिए और 3 हजार वोट से जीत गए।”

उन्होंने आगे कहा कि ये इसी तरह से जीत रहे हैं। वोट जोड़ते हैं, डिलीट करवाते हैं और फर्जी वोट डलवाते हैं। जब देश को इन दोनों (पीएम मोदी और अमित शाह) से मुक्ति मिलेगी तो एक संतुष्टि यह होगी कि इस लड़ाई में हमने भी योगदान दिया और हम भी जेल गए थे।

यह भी पढ़ें: ‘शीश महल’ विवाद: केजरीवाल के सरकारी निवास में केवल सजावट पर खर्च हुए 18.88 करोड़ रुपये, कैग की रिपोर्ट में खुलासा

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तत्कालीन आधिकारिक निवास, 6 फ्लैगस्टाफ रोड में नवीनीकरण का काम 33.66 करोड़ रुपए में पूरा हुआ, जो अनुमानित लागत से 342 फीसद अधिक था। इसका खुलासा विधानसभा में सोमवार को पेश की गई कैग रपट में हुआ। पढ़ें पूरी खबर…