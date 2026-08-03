मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6 हजार के करीब वोटों के अंतर से हरा दिया है। इस उपचुनाव में बीजेपी की हार को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि यह सीट कांग्रेस की थी और कांग्रेस के ही पास गई है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस चुनाव में हमें 1700 वोट मिले हैं।

‘यह रिजल्ट लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर जनता के भरोसे को दिखाता है’

दतिया उपचुनाव पर बोलते हुए मोहन यादव ने कहा, “हमें पिछले विधानसभा चुनाव से 1700 ज्यादा वोट मिले। चुनाव और लोकतंत्र के जरिए जनता हम पर जो भरोसा करती है वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे अपने भरोसे को दिखाता है। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने सभी 29 लोकसभा सीटें जीती हैं, जो आजादी के बाद पहली बार है जब BJP ने ऐसा नतीजा हासिल किया है।”

हम लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं- मोहन यादव

मोहन यादव ने आगे कहा कि आजादी के बाद BJP ने राज्यसभा की तीनों सीटें जीती हैं। हालांकि मैं फिर से कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी मकसद को पूरा करते हैं। हमने अपने विचार रखे और कांग्रेस ने अपने विचार रखे। हम लोगों के जनादेश को स्वीकार करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव और भी पक्के इरादे और जोश के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे।”

नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना बीजेपी को पड़ा भारी!

बता दें कि दतिया से बीजेपी ने 6 बार के विधायक और पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देकर आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया था। माना जा रहा है कि पार्टी को यही फैसला भारी पड़ा और चुनाव में हार का सबसे बड़ा कारण भी बना। नरोत्तम मिश्रा लगातार टिकट हासिल करने के लिए प्रयास कर रहे थे और दतिया के जरिए विधानसभा में लौटने की तैयारी कर रहे थे लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला।

नरोत्तम को टिकट नहीं मिलने के बाद पार्टी में आंतरिक विद्रोह भी हुआ था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने हाइवे ठप कर दिया। आगजनी और तोड़फोड़ की। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए। आखिर में नरोत्तम मिश्रा ने अपील की वे आशुतोष तिवारी का समर्थन करेंगे।

#WATCH | Bhopal | On Datia bypoll results, Madhya Pradesh Chief Minister Mohan Yadav says, "…It is a different matter that we received 1,700 more votes than we did in the last Assembly election. The trust that the public places in us through elections and democracy reflects our… pic.twitter.com/PGH7KMXT8m — ANI (@ANI) August 3, 2026

कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर लड़ा चुनाव

दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है कि पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की बात करें तो अनियमित वर्षा, उर्वरक की कमी और युवाओं में बेरोजगारी से उपजे किसानों के संकट पर केंद्रित एक अति स्थानीय अभियान चलाने की कोशिश की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर अपने अभियान को स्थानीय मुद्दों के इर्द-गिर्द बनाया और साथ ही भाजपा संगठन के कुछ वर्गों में व्याप्त असंतोष का फायदा उठाने का प्रयास किया।

बीजेपी ने भी झोंकी थी पूरी ताकत

किसी भी सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ था कि सत्तधारी पार्टी का ध्यान इतना ज्यादा आकर्षित किया हो। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आक्रामक ढंग से चुनाव प्रचार किया। भाजपा के नव नियुक्त राज्य अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने इसे अपनी पहली संगठनात्मक परीक्षा के रूप में लिया। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा , वरिष्ठ संगठनात्मक नेता, मंत्री और विधायक पूरे निर्वाचन क्षेत्र में तैनात किए गए थे।

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दतिया उपचुनाव में बड़ा उलटफेर: शुरुआती रुझानों में आंतरिक कलह के बावजूद कांग्रेस के कुंवर घनश्याम सिंह निर्णायक बढ़़त बना चुके हैं। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देना और ग्रामीण क्षेत्रों में भारी मतदान बीजेपी के लिए चुनौती बनता दिख रहा है। यहां पढ़ें पूरी खबर…