मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके परिवार द्वारा नई सड़क परियोजना वाली जगहों के आसपास जमीन खरीद पर द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है।

मंगलवार को राजधानी दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा कि जो काम मोहन यादव और उनके परिवार ने किया है, उसे शेयर मार्केट की भाषा में इसको ‘इनसाइडर ट्रेडिंग’ कहते हैं।

पवन खेड़ा ने कहा कि मोहन यादव का परिवार मिलकर जमीनों की खरीद-फरोख्त कर रहा है, लूट-खसोट चल रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद 168 एकड़ में से 111 एकड़ उनके परिवार ने उस क्षेत्र में खरीदी जहां ये महाकुंभ आने वाला है। पवन खेड़ा ने कहा कि क्योंकि मोहन यादव और उनके परिवार के पास जानकारी थी, इसलिए वो जमीनें बढ़ाए जा रहे हैं।

पवन खेड़ा ने कहा कि आदर्श प्रकरण में अशोक चव्हाण की सास के नाम पर फ्लैट होने का आरोप लगा तो इस्तीफा हुआ, लेकिन मोहन यादव से जुड़े मामले में मीडिया पर सन्नाटा है। उन्होंने यह भी कहा कि अरुणाचल प्रदेश से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, लेकिन मुख्यमंत्री अब भी कुर्सी पर बैठे हैं। वही हाल अब MP में भी है।

कांग्रेस सांसद ने कहा कि इतने गंभीर मामलों के बाद भी इस्तीफे न होने की वजह गैर-रजिस्टर्ड संगठन RSS है। ये सब उसी से जुड़े हैं और अयोध्या के मामले में भी इन्हीं के लोग शामिल हैं।

जीतू पटवारी ने पूछे पांच सवाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस के सीनियर नेता जीतू पटवारी ने भी इस दौरान मोहन यादव पर हमला बोला। उन्होंने इस दौरान बीजेपी और मोहन यादव से पांच सवाल किए। उन्होंने कहा कि यह स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार हुआ।

बीजेपी और मोहन यादव से कांग्रेस पार्टी के पांच सवाल

1) क्या मोहन यादव के CM बनने के बाद परिवार ने जमीन खरीदी?

2)क्या ये सच है कि जमीन का बड़ा हिस्सा वहां है, जहां विकास परियोजनाएं बाद में आईं?

3)क्या सरकार उन सभी प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन सार्वजनिक करेगी?

4)अगर सब कुछ पारदर्शी है तो क्या BJP स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी?

5)क्या मुख्यमंत्री अपने परिवार द्वारा 2023 के बाद खरीदी गई जमीन पर श्वेत पत्र जारी करेंगे?