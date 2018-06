राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भागवत स्वयं सेवकों को लाठी चलाना सिखाते नजर आ रहे हैं। 67 साल की उम्र में मोहन भागवत की अद्भुत ऊर्जा को देख सभी लोग हैरान हैं। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि भागवत खुद ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं और लाठी भांजना सीखा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान कुछ कार्यकर्ता जब ठीक ढंग से लाठी नहीं चलाते तो वो खुद उनसे लाठी ले लेते हैं और फिर चुस्ती-फुर्ती के साथ कार्यकर्ताओं को सिखाते हैं कि उन्हें लाठी कैसे चलाना है। बतलाया जा रहा है कि यह वीडियो गुजरात के वडोदरा में आरएसएस के प्रशिक्षण कैंप का है।

हालांकि आम तौर पर आरएसएस के प्रशिक्षण कैंपों में मीडिया की नो एंट्री होती है। ऐसे में यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि मोहन भागवत के ट्रेनिंग देने का यह वीडियो किसी कार्यकर्ता ने अपने मोबाइल से छिप कर बनाया है और फिर यह बाद में वायरल हो गया। वडोदरा में आरएसएस का ट्रेनिंग कैंप करीब 21 दिनों तक चला और इसी महीने 2 तारीख को यह प्रशिक्षिण शिविर समाप्त हो गया। बतलाया जा रहा है कि इस प्रशिक्षण शिविर में गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा के 407 स्वयंसेवक शामिल हुए। पूरे प्रशिक्षण शिविर के दौरान सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी की गई थी।

Why @RSSorg is different and special? See how the Head of one of India’s most influential organisation is involved in the basic fundamental practices of the organisation.@rajeshpadmar#RSSpic.twitter.com/huLCGKvpej

— Prashant Ladwa (@prashantladhwa) June 5, 2018

संघ सेवकों को प्रैक्टिल ट्रेनिंग देते मोहन भागवत के इस वीडियो के वायरल होने के बाद कई लोगों की इसपर प्रतिक्रिया भी आ रही है। खासकर लोग उम्र के इस पड़ाव मे मोहन भागवत की बेमिसाल ऊर्जा के कायल हो रहे हैं। आपको बता दें कि आगामी 7 जून को नागपुर में आरएसएस का एक बड़ा कार्यक्रम होना है। इस कार्यक्रम में आरएसएस ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी न्योता दिया है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App