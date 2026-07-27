राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने नई पीढ़ी यानी जेन ज़ी को भावुक बताया है। उनका मानना है कि Gen Z परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने वाली पीढ़ी बताया है। लेकिन आरएसएस सरसंघचालक ने यह भी कहा कि यह पीढ़ी अक्सर शांत और ठंडे दिमाग से नहीं सोचती। मोहन भागवत ने विवाह, ब्रह्मचर्य और लिव-इन रिलेशनशिप पर अपनी राय रखते हुए कहा कि विवाह किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं माना गया है लेकिन जो लोग विवाह नहीं करना चाहते, उनके लिए भी समाज में एक अलग अनुशासन और व्यवस्था निर्धारित की गई है।

उन्होंने कहा, ”विवाह किसी भी व्यक्ति के लिए अनिवार्य नहीं माना गया है। लेकिन अगर कोई विवाह नहीं करना चाहता तो उसके लिए अलग अनुशासन है। ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारी, संन्यासिनी और संन्यासी- इन सभी के लिए अलग-अलग नियम हैं। समाज उन्हें अनुशासन में रखता है। आचार्यों ने उनके लिए नियम बनाए हैं ताकि वे मर्यादा में रहें। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ऐसे लोगों की सांसारिक विषयों में रुचि नहीं होती, इसलिए वे इन सबका त्याग कर देते हैं।”

लिव-इन रिलेशनशिप पर टिप्पणी करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि इसके दुष्परिणाम दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। सरसंघचालक ने कहा, ”आज लिव-इन रिलेशनशिप हैं। आप देख सकते हैं कि इसका दुनिया भर में क्या परिणाम हो रहा है। आधुनिकता चाहिए, समय के अनुसार बदलाव भी जरूरी है लेकिन यह आधुनिकता नहीं बल्कि पतन है। यह पश्चिम की अंधी नकल है।”

Gen Z पर शांत दिमाग से नहीं सोचती

हैदराबाद में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, ”Gen Z अच्छी है, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेती है और स्वभाव से भावुक है। लेकिन यह बहुत शांत दिमाग से नहीं सोचती। जो चीज़ उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक (प्रामाणिक) दिखाई देती है, वह उन्हें आसानी से आकर्षित करती है।” उन्होंने कहा कि इसी वजह से यह पीढ़ी सामाजिक आंदोलनों और अभियानों से भी जल्दी प्रभावित हो जाती है।

युवाओं के बारे में अपनी टिप्पणी को सामाजिक बदलावों से जोड़ते हुए आरएसएस के सरसंघचालक ने दावा किया कि ‘स्त्री मुक्ति आंदोलन’ को युवाओं के बीच व्यापक स्वीकार्यता मिली। लेकिन आखिरकार इसने समाज के एक वर्ग को गलत दिशा में पहुंचा दिया।

उन्होंने कहा, ”स्त्री मुक्ति आंदोलन शुरू हुआ और धीरे-धीरे उसे व्यापक स्वीकृति मिली। एक दौर बीता। उसके बाद उसी आंदोलन के समर्थकों को महसूस हुआ कि हम गलत रास्ते पर चले गए और अपने देश की एक-दो पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया।”

मोहन भागवत की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब देशभर में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में छात्र आंदोलन जारी है। इस आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर पर तब और ज्यादा चर्चा मिली जब सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया। 20 जुलाई को आयोजित ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारी संसद की ओर बढ़ रहे थे, तभी पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए कथित तौर पर आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया।

LGBTQ+ समुदाय पर भी रखी राय

मोहन भागवत ने अपने संबोधन में LGBTQ+ समुदाय का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह समुदाय भारतीय समाज का हिस्सा है और इन्हें समाज से अलग-थलग नहीं किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, ”LGBTQ+ और ऐसे अन्य समुदाय मौजूद हैं। ऐसी प्रवृत्तियां समाज में हैं। कुछ जन्मजात होती हैं जिन्हें प्रकृति तय करती है। ना हम और ना ही वे इसे बदल सकते हैं क्योंकि वे ऐसे ही पैदा हुए हैं। वहीं कुछ प्रवृत्तियां बाद में सोच या शारीरिक झुकाव के कारण विकसित होती हैं। चूंकि यह पूरी दुनिया में मौजूद है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि भारत में ऐसा कभी नहीं था। हम भी इंसान हैं और हमारे समाज में भी यह मौजूद रहा है। हमने इनके लिए शांतिपूर्वक व्यवस्था की थी।”

उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा ने हमेशा उनके अस्तित्व को स्वीकार किया है। हमारी परंपरा मानती है कि इनमें से कुछ स्थितियों का उपचार संभव हो सकता है लेकिन जिनका नहीं हो सकता, वे भी इंसान हैं और उन्हें जीने का पूरा अधिकार है।

भागवत ने आगे कहा, ”उन्हें समाज से बहिष्कृत नहीं किया जाता। सामाजिक जीवन की विशाल संरचना में उनका भी स्थान है। हमें उन्हें हीन भावना से नहीं देखना सिखाया गया है। आज भी उनके अपने देवी-देवता, पूजा स्थल और यहां तक कि महामंडलेश्वर हैं जो कुंभ मेले में भी भाग लेते हैं। इन मुद्दों पर अनावश्यक शोर मचाने के बजाय हमने हमेशा शांत तरीके से व्यवस्था की ताकि समाज उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण बनाए रखे। हमने उन्हें अपने समाज का अभिन्न हिस्सा मानते हुए उचित और गरिमापूर्ण स्थान दिया।”

‘नई पीढ़ी सवाल पूछती है…’

कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन के बीच अब आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी बयान सामने आया है। संघ प्रमुख ने कहा कि आज की नई पीढ़ी से संवाद की जरूरत है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली मे ‘विश्व मांगल्य सभा’ के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, “जब हम छोटे थे तब आज्ञा पालन का जमाना था। अभी ऐसा नहीं है। नई पीढ़ी प्रश्न पूछती है। उन्हें तर्क बताना पड़ता है। बहुत अधिक अपनापन देने की जरूरत है। समय देने की जरूरत है। संवाद करने की जरूरत है। आज परिवार में बातचीत बंद हो गई है।”