बेंगलुरु में कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांंक खड़गे ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर उन पर निशाना साधा है। उन्होंने भागवत के अमेरिका में दिए गए कथित बयान का जिक्र करते हुए बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर भी सवाल उठाए।

प्रियांक खड़गे ने कहा, ”मोहन भागवत फंड के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भारत में हिंदू राष्ट्र है लेकिन अमेरिका में हम सबसे धर्मनिरपेक्ष, सबसे लोकतांत्रिक देश हैं और विविधता में एकता के साथ आगे बढ़ते हैं।” उन्होंने कहा कि अमेरिका में मोहन भागवत कहते हैं कि मुसलमान भारत का हिस्सा हैं जबकि भारत में बीजेपी नेता और उनका ‘विचार परिवार’ टीपू सुल्तान की तस्वीर या कटआउट लगाने का विरोध करता है।

इस्लाम पर बसवराज रायरेड्डी के बयान का किया समर्थन

प्रियांक खड़गे ने कांग्रेस नेता और कर्नाटक के मंत्री बसवराज रायरेड्डी के इस्लाम को लेकर दिए बयान का भी बचाव किया। उन्होंने कहा कि रायरेड्डी ने साफ तौर पर कहा है कि हर धर्म से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है जिसमें इस्लाम भी शामिल है।

उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी अब मोहन भागवत की बात भी नहीं सुनती। खड़गे ने सवाल किया, ”क्या बीजेपी अब आरएसएस से भी बड़ी हो गई है?”

उन्होंने आगे कहा कि जब आरएसएस प्रमुख खुद कह रहे हैं कि भारत से इस्लाम या मुसलमानों को अलग नहीं किया जा सकता तो फिर बीजेपी के नेता रायरेड्डी के बयान को गलत बताने वाले कौन होते हैं?

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On RSS Chief Mohan Bhagwat's visit to New York, Karnataka Cabinet Minister Priyank Kharge says, "Mohan Bhagwat will do anything for funds. In India, it is Hindu Rashtra. In America, we are a nation who is the most secular, most democratic, and we… pic.twitter.com/RAvaGk5RhX — ANI (@ANI) August 31, 2026

‘भारत महाशक्ति नहीं, विश्वगुरु है’, मोहन भागवत के अमेरिका और कनाडा भाषणों की 10 बड़ी बातें

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए सेवा, विविधता और वैश्विक मित्रता के भारत के सिविलाइजेशन विचार को सामने रखा।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “जब भी दुनिया में कहीं से भारत से मदद मांगी गई है, तो उसने कभी इनकार नहीं किया और बिना मांगे भी मदद का हाथ बढ़ाया है। यह हमारी परंपरा है, भारत का मूल तत्व है। इसीलिए आपने यह कहावत सुनी होगी कि अगर हिंदू जागते हैं, तो दुनिया जागती है।”