तिहाड़ जेल में छोटा राजन को ज्यादा सुविधा देने के खिलाफ भूख हड़ताल पर हाईप्रोफाइल कैदी, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जारी किया नोटिस

तिहाड़ जेल के अधिकारियों के लिए नई समस्या पैदा हो गई है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को ज्यादा सुविधाएं देने के खिलाफ जेल में बंद दो हाईप्रोफाइल कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। जेल प्रशासन के रवैये के खिलाफ बिगुल फूंकने वालों में गंभीर अपराध में जेल में बंद मोहम्मद शाहबुद्दीन और नीरज बवाना शामिल है। दोनों ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। नीरज बवाना ने कुछ दिनों पहले ही दिल्ली की एक अदालत को पत्र लिखकर कैदियों को बेहतर भोजन और दवाई मुहैया न कराने की शिकायत की थी। गैंगस्टर ने कोर्ट में दिए आवेदन में कहा था कि सुविधाओं में सुधार न होने की स्थिति में वह खाना-पीना त्याग कर भूख हड़ताल पर बैठ जाएगा। उसने आवेदन की प्रति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दिल्ली हाई कोर्ट और पुलिस महानिदेशक (कारागार) को भी भेजा था। वहीं, सीवान जेल से तिहाड़ ट्रांसफर किए गए राजद के पूर्व बाहुलबली सांसद शाहबुद्दीन भी भूख हड़ताल पर बैठ गया है। इन दोनों का आरोप है कि जेल प्रशासन इसी जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को ज्यादा सुविधाएं दे रहा है।

Delhi High Court issues notice to Delhi Police to file reply over the plea filed by former RJD MP Shahabuddin over treatment with him in Tihar jail.

He was shifted to Tihar jail from Bihar’s Siwan jail last year and was convicted in the case of murder of a journalist.

