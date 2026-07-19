सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। हालांकि उनकी खराब होती सेहत का हवाला देते हुए पुलिस ने उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया है। सोनम वांगचुक का समर्थन करने के लिए ‘मोहम्मद दीपक’ भी सफदरजंग अस्पताल पहुंचे हैं। मोहम्मद दीपक का असली नाम दीपक कुमार है।

दीपक ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “मैंने कुछ दिन पहले गीतांजलि मैम (सोनम वांगचुक की पत्नी) से बात की थी। उन्होंने कहा कि मेरा समर्थन सोनम के लिए बहुत मायने रखेगा। इसीलिए मैं उनसे मिलने आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे अंदर (सफदरजंग हॉस्पिटल) नहीं जाने दिया।”

सफदरजंग हॉस्पिटल गेट नंबर 2 के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की भारी तैनाती

सफदरजंग हॉस्पिटल के नेताजी सुभाष गेट (गेट नंबर 2) के बाहर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स की भारी तैनाती थी। बैरिकेड्स लगे थे और गाड़ियों की एंट्री पर रोक थी। गेट के पास आने वाले लोगों से पूछा जा रहा था कि उन्हें अंदर क्यों जाना है। वांगचुक के पर्सनल डॉक्टर डॉ. सतीश लांबा गेट के बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा, “जब से उन्हें प्रोटेस्ट साइट से ज़बरदस्ती ले जाया गया है, तब से मैं उनसे नहीं मिला हूं। यह सचमुच एक किला है जो उन्होंने बना लिया है।”

संसद तक मार्च में लूंगा हिस्सा- मोहम्मद दीपक

दीपक ने कहा कि वह पहले जंतर-मंतर प्रोटेस्ट साइट पर भी गए थे। उन्होंने कहा, “मैं (सोमवार को) पार्लियामेंट तक मार्च में शामिल होने जा रहा हूं। NEET लीक नहीं होना चाहिए था। यह हमारे देश के भविष्य पर असर डाल रहा है। यह हमारे देश के लिए बहुत बुरा समय है। सरकार किसी की मांग नहीं सुन रही है। यह एक तानाशाही सरकार की निशानी है। जिस तरह से सोनम सर को प्रोटेस्ट साइट से हटाया गया, वह गैर-कानूनी था। उन्हें अंदर ऐसे रखा जा रहा है जैसे किसी कैदी को जेल में रखा जाता है।”

सोनम वांगचुक और यूथ प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) 3 मई के NEET-UG क्वेश्चन पेपर लीक होने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वांगचुक और CJP ने मॉनसून सेशन के पहले दिन पार्लियामेंट तक मार्च निकालने का ऐलान किया है।

हॉस्पिटल गेट के बाहर खुद को 32 साल का दिहाड़ी मजदूर बताने वाले प्रदीप पासवान नाम के एक आदमी ने पूछा कि वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से क्यों ले जाया गया, जबकि वह हॉस्पिटल में भी अपनी भूख हड़ताल जारी रखे हुए थे। प्रदीप पासवान ने कहा, “उन्होंने अभी तक अपना अनशन नहीं तोड़ा है। पुलिस को उन्हें ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी।” प्रदीप पासवान ने कहा कि वह प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए बिहार के मधुबनी से आए थे। उन्होंने कहा, “मैं सभी से कल पार्लियामेंट तक मार्च करने की अपील करता हूं।”

हालांकि, गेट के बाहर हर कोई वांगचुक या प्रोटेस्ट के लिए नहीं था। कुछ लोग मेडिकल कारणों से हॉस्पिटल आए थे, और एंट्री न मिलने से परेशान थे। लक्ष्मी नगर के एक कपल (जिन्होंने अपना नाम संदीप और गीता बताया) ने कहा कि जब उन्होंने बैरिकेड्स और पुलिस बंदोबस्त देखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने कहा, “हमें जंतर-मंतर पर किसी प्रोटेस्ट के बारे में पता नहीं है। न ही हम जानते हैं कि सोनम वांगचुक कौन हैं।”

कैसे चर्चा में आए थे दीपक?

दीपक उत्तराखंड के कोटद्वार में एक जिम चलाते थे। इसी साल जनवरी में उन्होंने एक भीड़ का सामना किया जो पार्किंसंस बीमारी से पीड़ित एक बुज़ुर्ग मुस्लिम दुकानदार को परेशान कर रही थी। नाम पूछे जाने पर दीपक ने गुस्से में जवाब दिया, मोहम्मद दीपक।

दीपक को कुछ संगठनों के गुस्से का सामना करना पड़ा था और उनके जिम का कथित आर्थिक बॉयकॉट भी हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस ने मई के आखिर में रिपोर्ट किया था कि उनके मकान मालिक ने जिम को खाली करने का नोटिस दिया था।

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जंतर-मंतर पर एक महिला ने कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके पर स्याही फेंकी, जिससे विरोध स्थल पर अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, पास में मौजूद लोगों ने महिला को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…