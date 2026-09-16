25 जून, 1989 का दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लिए कभी ना भूलने वाला काला दिन है। उस दिन पंजाब के मोगा में संघ की शाखा पर उग्रवादियों ने हमला कर कई स्वयं सेवकों की हत्या कर दी थी।

मोगा की घटना के अलावा भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं पर पंजाब में कई बार हमले हो चुके हैं।

क्या हुआ था मोगा में?

पंजाब के मोगा में उस दिन जवाहर लाल नेहरू पार्क में आरएसएस की शाखा चल रही थी। इसी दौरान हथियारबंद उग्रवादी वहां पहुंचे और ऑटोमैटिक हथियारों से अंधाधुध गोलीबारी की। इसमें कुल 26 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग घायल भी हुए थे। मरने वालों में 21 संघ के स्वयं सेवक थे।

वारदात को अंजाम देने के बाद जब हमलावर नेहरू पार्क से भाग गए तो वहां एक के बाद एक दो विस्फोट हुए। पहले विस्फोट में पुलिस और होमगार्ड के जवान समेत कुछ लोगों की मौत हुई थी जबकि दूसरे धमाके में कोई घायल नहीं हुआ था।

जांच एजेंसियों के मुताबिक, संघ के स्वयं सेवकों पर हुए इस हमले के पीछे खालिस्तान उग्रवादियों विशेष कर खालिस्तान कमांडो फोर्स और खालिस्तान टाइगर फोर्स से जुड़े कट्टरपंथियों का हाथ था। इस घटना के बाद मोगा में कर्फ्यू लगा दिया गया।

यह माना गया कि यह हमला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों को निशाना बनाकर किया गया था। मोगा की इस घटना के बाद चिंता इस बात की थी कि इस वजह से हिंदू और सिख समुदाय के संबंध खराब हो सकते थे।

शहीदी पार्क का दिया गया नाम

इस घटना को पंजाब में मोगा नरसंहार के नाम से जाना जाता है। बाद में नेहरू पार्क का नाम बदलकर शहीदी पार्क कर दिया गया और आज भी वहां पर इस हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए आम लोग और नेता जाते हैं।

पंजाब उस वक्त उग्रवाद की चपेट में था। सिखों के लिए अलग राष्ट्र यानी खालिस्तान की मांग कर रहे उग्रवादी कई जगह पर धमाकों और हत्याओं को अंजाम दे रहे थे। उग्रवादी निर्दोष हिंदू और सिखों को तो निशाना बना ही रहे थे, सुरक्षा बल और पुलिस के जवान भी उनके निशाने पर थे। इससे पहले 1984 में उग्रवादियों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी।

मोगा की घटना के अलावा भी पंजाब में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई स्वयंसेवकों और कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमले हो चुके हैं। आइए ऐसी कुछ घटनाओं के बारे में जानते हैं। कट्टरपंथी संगठन और उग्रवादी लगातार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का विरोध करते हैं।

2009 में हुई रुलदा सिंह की हत्या

28 जुलाई, 2009 को पटियाला में राष्ट्रीय सिख संगत के प्रमुख रुलदा सिंह की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। रुलदा सिंह उस वक्त गाड़ी से उतरकर अपने घर के अंदर जा रहे थे। राष्ट्रीय सिख संगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ही एक शाखा है।

जगदीश कुमार गगनेजा की हत्या

साल 2016 में भी ऐसी ही घटना हुई थी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पंजाब के तत्कालीन उप प्रमुख और रिटायर्ड ब्रिगेडियर जगदीश कुमार गगनेजा पर जालंधर में उग्रवादियों ने गोलियां चलाई थीं। 6 अगस्त, 2016 को गगनेजा पर उस वक्त गोलियां चलाई गई, जब वह अपनी पत्नी के साथ बाजार गए हुए थे। 22 सितंबर को गगनेजा की मौत हो गई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।

गगनेजा की हत्या के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ को निर्देश दिया था कि वह पंजाब में संघ के चार स्वयं सेवकों को ‘X’ कैटेगरी की सुरक्षा दे। इन नेताओं में रामेश्वर दास (लुधियाना), प्रमोद (अमृतसर), रामगोपाल (जालंधर) और कुलदीप जी भगत (जालंधर) का नाम शामिल था।

रविंदर गोसाई की हत्या

फरवरी 2016 में लुधियाना के किदवई नगर के शहीदी पार्क में अज्ञात हमलावरों ने आरएसएस के स्वयं सेवक नरेश कुमार पर गोली चलाई थी हालांकि नरेश कुमार इसमें बाल-बाल बच गए थे। अक्टूबर, 2017 में लुधियाना में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेता रविंदर गोसाई (58) की उनके घर के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। रविंदर गोसाई आरएसएस लुधियाना की रघुनाथ नगर मोहन शाखा के प्रमुख थे। रविंदर गोसाई बीजेपी के पदाधिकारी भी थे।

फिरोजपुर में नवीन अरोड़ा की हत्या

नवंबर, 2017 में पंजाब के फिरोजपुर में आरएसएस के स्वयं सेवक नवीन अरोड़ा (32) की बाइक पर आए कुछ अज्ञात हमलावरों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी। नवीन अरोड़ा के पिता बलदेव राज अरोड़ा पंजाब में आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक हैं। यह घटना उस वक्त हुई थी, जब अरोड़ा अपने घर पर जा रहे थे और हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थीं। नवीन अरोड़ा की हत्या की जिम्मेदारी शेर-ए-पंजाब ब्रिगेड नाम के संगठन ने ली थी। शेर-ए-पंजाब ने आजाद खालिस्तान बनाने की बात कही थी और धमकी दी थी कि आरएसएस, शिवसेना, पुलिस और सेना से जुड़े लोगों पर भविष्य में हमले होंगे।

जांच एजेंसियों का कहना है कि इस तरह की हत्याओं का मकसद पंजाब में कानून व्यवस्था को बिगाड़ना और खालिस्तानी उग्रवाद को फिर से जिंदा करना है। सवाल इस बात का है कि आरएसएस के नेता उग्रवादियों के निशाने पर क्यों हैं?

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देश की एकता, अखंडता और हिंदू राष्ट्रवाद की बात करता है जबकि खालिस्तान समर्थक संगठन पंजाब को अलग सिख राष्ट्र बनाना चाहते हैं। विदेशों में बैठे खालिस्तानी समर्थक पंजाब के नौजवानों को अलग सिख राष्ट्र के नाम पर भड़काते हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर भी खालिस्तान समर्थक तत्वों को शह देने के आरोप लगते रहे हैं।

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पंजाब में उग्रवाद के दौर में जालंधर रेंज के तत्कालीन डीआईजी अवतार सिंह अटवाल की उग्रवादियों ने हत्या कर दी थी। अटवाल की हत्या 25 अप्रैल, 1983 को अमृतसर में तब हुई जब वह दरबार साहिब यानी स्वर्ण मंदिर से बाहर निकल रहे थे। अटवाल माथा टेककर बाहर आ रहे थे तभी एक उग्रवादी ने स्वर्ण मंदिर की सीढ़ियों पर ही उन पर गोलियां बरसा दीं। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।