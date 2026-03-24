आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2026 के अंत तक अपने पद पर न रहें। केजरीवाल ने कहा कि मोदी और अमित शाह दोनों पद छोड़ने वाले हैं और उनका शासन समाप्त होने वाला है।

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह बात उनका दिल और अभी तक की राजनीतिक समझ कहती है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी जी 2026 पूरा नहीं करेंगे। मोदी और अमित शाह जाने वाले हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि “मोदी और शाह दोनों का शासन समाप्त हो जाएगा। केजरीवाल ने सरकार पर सार्वजनिक चर्चा, विशेष रूप से सोशल मीडिया पर अपनी पकड़ खोने का भी आरोप लगाया।

केजरीवाल ने कहा कि एक समय ऐसा था जब प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ मीम बनाने पर भी लोगों को जेल भेज दिया जाता था। आज सोशल मीडिया आलोचनाओं से भरा पड़ा है, जो उनकी लोकप्रियता में गिरावट को दर्शाता है। चुनावी प्रक्रिया को निशाना बनाते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव “भ्रष्टाचार के माध्यम से जीत जा रही है।

AAP के राष्ट्रीय संयोजक ने दावा किया कि जेल जाने से पहले उन्हें लगभग 1.48 लाख वोट मिले थे, लेकिन रिहाई के बाद लगभग 42,000 वोट हटा दिए गए। जिसके परिणामस्वरूप उन्हें लगभग 3,000 वोटों के मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले उन्होंने इसी सीट पर 30,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। उन्होंने सत्तारूढ़ पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए धोखाधड़ी का आरोप लगाया।

केजरीवाल ने संस्थाओं की आलोचना करते हुए कहा कि मोदी की लोकप्रियता घट रही है, लेकिन फिर भी वे चुनाव जीत रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? चुनाव आयोग जिम्मेदार है।उन्होंने आगे कहा कि सभी को यह किताब पढ़नी चाहिए। मोदी सरकार सभी बेईमान लोगों को अपनी पार्टी में शामिल करती है और सभी ईमानदार लोगों को जेल में डाल देती है। जिस तरह से वे (भाजपा) चुनाव आयोग का दुरुपयोग करके चुनाव जीतते हैं, वह देश के लिए अच्छा नहीं है।

केजरीवाल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में शिवसेना नेता (यूटीबी) संजय राउत की पुस्तक ‘Unlikely Paradise’ के विमोचन के अवसर पर बोले रहे थे। इस कार्यक्रम में कई विपक्षी नेताओं ने इसी तरह की चिंताओं को व्यक्त किया। जिसमें कपिल सिबल, दिग्विजय सिंह, जया बच्चन और डेरेक ओ’ब्रायन उपस्थित थे।

टीएमसी के राज्यसभा नेता डेरेक ओ’ब्रायन ने कहा, “4 मई को बंगाल की जनता मोदी और शाह को हराएगी नहीं, बल्कि उन्हें अपमानित करेगी। अगला बड़ा मुकाबला फरवरी 2027 में उत्तर प्रदेश में होगा। ये दोनों मुकाबले होकर रहेंगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को कोई भी मनमानी नहीं करने दी।

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईडी और चुनाव आयोग एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। शराब नीति मामले में गिरफ्तार किए गए AAP नेता संजय सिंह ने कहा कि यह सरकार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है और बताया कि केजरीवाल या किसी भी AAP नेता के आवास से एक भी रुपया नहीं मिला।

राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे वास्तव में कानून का उल्लंघन कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मानवाधिकारों की कोई परवाह नहीं है।

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत, जिनकी किताब उनके जेल के अनुभवों पर आधारित है। उन्होंने कहा, “हम इंतजार करेंगे, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को भी एक दिन वहां (जेल) भेजा जाएगा।”

शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत ने राउत का बचाव करते हुए कहा कि संजय राउत एक शेर हैं। उन पर जो अत्याचार हुआ वह कानूनी कार्यवाही नहीं थी। यह सरासर दमन था। यहां तक ​​कि अंग्रेजों ने भी कभी ऐसे अत्याचार नहीं किए जैसे ये लोग कर रहे हैं। पुस्तक का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जो पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने अपने अनुभव का वर्णन किया है, उसे आज मंच पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ा गया।

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