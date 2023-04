Modi Surname Case: राहुल गांधी की याचिका पर आज सुनवाई, सूरत कोर्ट से याचिका खारिज होने पर गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे कांग्रेस नेता

सूरत की सेशन कोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पुनर्विचार याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Express photo by Anil Sharma)

गुजरात हाईकोर्ट शनिवार (29 अप्रैल) को सूरत सत्र अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करेगा। दरअसल, सूरत कोर्ट ने ‘मोदी सरनेम’ से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। जिसके बाद राहुल ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मोदी सरनेम से जुड़े मामले में गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई इस मामले में एक जज के खुद को अलग कर लेने के बाद अब एक नए न्यायाधीश की ओर से मामले की सुनवाई की जाएगी। मामले में हाईकोर्ट की एक जज गीता गोपी ने खुद को केस से अलग कर लिया था। अब इस मामले की सुनवाई जस्टिस हेमंत प्रच्छक की बेंच करेगी। गौरतलब है कि 20 अप्रैल को हुई सुनवाई में सूरत की कोर्ट ने मोदी सरनेम से जुड़ी टिप्पणी से जुड़े आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। दरअसल, 23 मार्च 2023 को सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को धारा 500 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट से उन्हें तुरंत जमानत मिल गई थी। https://www.jansatta.com/blank.html

