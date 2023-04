Rahul Gandhi Defamation Case: मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की बरकरार रहेगी सजा या मिलेगी राहत, अपील पर सूरत सेशंस कोर्ट आज सुनाएगी फैसला

Modi surname defamation case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की सजा मिली थी। राहुल गांधी ने 3 अप्रैल को सजा के खिलाफ अपील की थी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी (REUTERS/ Anushree Fadnavis/File Photo)

