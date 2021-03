‘मोदी रोजगार दो’ टि्वटर पर फिर ट्रेंड, लोग कह रहे- न चोर, न चौकीदार…साहब, मैं तो बेरोजगार

‘मोदी रोजगार दो’ टि्वटर पर फिर ट्रेंड होने लग पड़ा है। लोग कह रहे हैं, न चोर, न चौकीदार…साहब, मैं तो बेरोजगार। ट्विटर पर पोस्ट करके रोजगार तलाश रहे लोगों का कहना है कि स्टूडेंट्स सरकार से केवल इतना ही चाहते हैं कि सही समय पर परीक्षा आयोजित करके उसका परिणाम तय समय पर घोषित हो जाए। वहीं कुछ लोगों ने इस हैशटैग पर ट्वीच किया कि झूठ बोलकर मोदी ने वोट हासिल किया था।

इस हैशटैग से कुणाल कुशवाहा नाम के एक यूजर ने अपनी पोस्ट ट्वीट करते हुए लिखा, हमारे पीएम डिजिटल इंडिया और दूसरे कामों में व्यस्त हैं। मोदी चाहते हैं कि भारत के लोग अपने जीवन यापन के लिए मजदूरी करें। उन्होंने लिखा, मोदी जी ऐसे कैसे चलेगा, जॉब तो चाहिए न, कब तक आप इसे नजरंदाज करते रहोगे। एक यूजर ने लिखा, बेरोजगारों का कोई धर्म नहीं होता। एक पेट होता है और खाली जेब होती है।

‘मोदी रोजगार दो’ हैशटैग से नागराज के नाम से एक पोस्टर पोस्ट किया गया। हरियाणा के हिसार जिले में लगे इस पोस्टर में बीजेपी और जेजेपी व सभी राजनीतिक दलों का पूर्ण रूप से बहिष्कार करने की बात कही गई है। पोस्टर में लिखा है गांव में घुसने पर किसानों द्वारा लट्ठ फेरा जा सकता है। जैसे कि सरकार ने किसानों पर पिपली में फेरा था, याद है न। एक अन्य यूजर ने अपनी पोस्ट में मोदी और अणित शाह पर तंज कसा। इसमें लिखा है कि ये क्या हो रहा है, इतना ट्वीट। स्टूडेंट जाग गया अब पकौड़ा फार्मूला फेल, नया फार्मूला लाना होगा।

