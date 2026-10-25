कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की है। खड़गे पटना में डॉ. श्री कृष्ण सिंह की 139वीं जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे।

खड़गे के संबोधन के दौरान कार्यक्रम में तब हंगामा हो गया, जब वहां मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि पीएम मोदी कहीं नहीं जाएंगे। इसके बाद खड़गे ने कहा, “मोदी का बाप भी जाएगा।”

#WATCH | A ruckus broke out during Congress national president Mallikarjun Kharge's address at the 139th birth anniversary celebration of Dr. Shri Krishna Singh in Patna, Bihar



A person present at the event said that PM Modi would not go anywhere, Kharge responded, "Modi ka baap… pic.twitter.com/TGe34SuunS — ANI (@ANI) October 25, 2026

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मीडिया संस्थान के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा, “दुनिया जहां नए ऑर्डर की तलाश में है, वहां कुछ लोग भारत में डिसऑर्डर के सपने देख रहे हैं।” यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।