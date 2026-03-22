डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत को लेकर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। संजय राउत ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में दावा किया कि रुपया अबकी बार सौ के पार निकल जाएगा लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम मोदी बंगाल में ममता बनर्जी को हटाने के लिए राष्ट्रपति शासन की तैयारी कर रहे हैं।

संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में खेला करने जा रहे हैं और इधर रुपये की कीमत गिरती जा रही है।उन्होंने कहा कि हमारी देश की अर्थव्यवस्था के सूत्रधार इस बारे में बात करने के लिए राजी नहीं है।

संजय राउत ने कहा कि जब नरेंद्र मोदी सीएम थे और दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तब वो कहते थे कि जब रुपया गिरता है तो देश की साख गिरती है तो अब सरकार और उनके वित्त मंत्री की आवाज क्यों नहीं निकल रही।

‘भारत की अर्थव्यवस्था डगमगा रही है’

शिवसेना यूबीटी नेता ने आगे कहा, “भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह से डगमगा गई है। रुपया जिस तरह से हर दिन गिर रहा है, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी अब देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी पीएम बने हैं, रुपया तब से गिरना शुरू हुआ है। मोदी जी आज भी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं, उनको रुपये की चिंता नहीं हैं।”

#WATCH | Delhi: Shiv Sena (UBT) Leader Sanjay Raut says, "The government is silent, and it will remain silent. When the Rupee falls, it is not just the currency that declines, but it is the nation's credibility and prestige also fall… Given the way India's economy has faltered… pic.twitter.com/seZxSK2ObF — ANI (@ANI) March 22, 2026

बीजेपी पर बंगाल के चुनाव में दखल देने का आरोप

संजय राउत ने इस दौरान बंगाल चुनाव को लेकर भी बात की। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग पर बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा कि राज्य के बाहर से अधिकारी लाए जा रहे हैं। यह तो घुसपैठ हुई। वहां लोगों द्वारा चुनी हुई एक सरकार है और उस पर वे आपातकाल थोप रहे हैं। इसी वजह से ममता बनर्जी नाराज हैं।

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संजय निरूपम ने शिवसेना यूबीटी पर हमलावर होते हुए कहा कि इसी ‘जयचंदी’ प्रवृत्ति के कारण पूरी पार्टी उनके हाथों से फिसल गई। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।