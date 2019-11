Shubhajit Roy

भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी को ‘डिवाइडर इन चीफ’ बताने वाले लेखक आतिश तासीर का ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड रद्द कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि आतिश तासीर ने अपना पीआईओ एप्लिकेशन जमा करते समय यह बात छुपाई थी कि उनके पिता पाकिस्तानी मूल के हैं। इस वजह से आतिश का ओसीआई कार्ड रद्द किया गया है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मंत्रालय के हवाले से कहा गया है कि आतिश ने यह नहीं बताया था कि उनके पिता सलमान नासिर पाकिस्तानी नागरिक हैं। प्रवक्ता ने कहा कि तासीर को उनके पीआईओ/ओसीआई कार्ड के संबंध में अपना जवाब/आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया गया था लेकिन उन्होंने इस नोटिस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। इसके बाद आतिश अली तासीर भारतीय नागरिकता कानून, 1955 के तहत ओसीआई कार्ड धारक रहने के योग्य नहीं रह गए। वह स्पष्ट रूप से मूल जरूरतें पूरी नहीं कर पाए और सूचनाएं छुपाईं।

सरकार ने ओसीआई कार्ड के नियम 7A के तहत जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति या उसके माता-पिता या दादा-दादी या परदादा-परदादी पाकिस्तान, बांग्लादेश या ऐसे देश जो भारत सरकार के आधिकारिक गजट में अनुसूचित है, का नागरिक हैं तो वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया कार्ड के पंजाीकरण योग्य नहीं है।

सूत्रों के अनुसार सरकार की तरफ से सितंबर में तासीर को नोटिस भेजा गया था। इसमें उन्हें जवाब देने के लिए 21 दिन का समय दिया गया था। तासीर को नोटिस 20वें दिन मिला। इसके बाद 24 घंटे के भीतर तासीर की तरफ से जवाब भेजा गया। गृहमंत्रालय के ट्वीट का जवाब देते हुए तासीर ने न्यूयॉर्क इंडियन कॉन्सुलेट के जवाब का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया।

This is untrue. Here is the Consul General’s acknowledgment of my reply. I was given not the full 21 days, but rather 24 hours to reply. I’ve heard nothing from the ministry since. https://t.co/z7OtTaLLeO pic.twitter.com/t3LBWUtkdi

— Aatish Taseer (@AatishTaseer) November 7, 2019