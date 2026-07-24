Modi Govt Minister Resignation: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में राज्यमंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने शुक्रवार शाम इस्तीफा दे दिया है। इसे प्रधानमंत्री मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। बता दें कि रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा के जरिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल थे।
केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले रवनीत सिंह बिट्टू पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सिपाही थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़ी थी, और बीजेपी जॉइन की थी। बीजेपी ने उन्हें लुधियाना की सीट से चुनावी मैदान में भी उतारा था।
हालांकि वे कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वाडिंग से चुनाव हार गए थे। इसके बावजूद बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था और प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें मंत्रिपरिषद में राज्यमंत्री के तौर पर शामिल किया था।
राज्यसभा में नहीं मिली जगह
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सत्तारूढ़ बीजेपी ने रवनीत सिंह बिट्टू को राजस्थान के जरिए राज्यसभा सदस्यता दिलाई थी, लेकिन हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव में बिट्टू को दोबारा राज्यसभा का टिकट नहीं दिया था।
उसी समय यह तय हो गया था, कि उनकी मंत्रीपद जाने वाला है, क्योंकि सरकार में मंत्री बने रहने के लिए संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता जरूरी होती है।
पंजाब चुनाव पर फोकस
सूत्रों के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी अगले कुछ महीनों में होने वाले पंजाब के विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रही रही है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद नया मिशन पंजाब चुनाव को ही मान रहा है। अनुमान ये है कि रवनीत सिंह बिट्टू को बीजेपी इसीलिए पंजाब की राजनीति में सक्रिय करने वाली है।
रवनीत सिंह बिट्टू ने राज्यसभा चुनाव के दौरान टिकट न मिलने के चलते ही यह कह दिया था कि वे पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पंजाब के चुनाव में वे अपनी पूरी ताकत झोंकने वाले हैं। खबरें ये भी है कि रवनीति सिंह बिट्टू को बीजेपी आने वाले वक्त में पंजाब चुनाव के लिए पार्टी का अहम चेहरा भी बना सकती है।
राहुल गांधी ने बताया था ‘गद्दार’
जब रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में थे तो राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे, लेकिन पार्टी छोड़ने और मोदी सकार में मंत्री बनने के बाद पिछले साल संसद सत्र के दौरान मकर द्वार पर राहुल गांधी ने रवनीत सिंह बिट्टू को ‘गद्दार’ कहा था।
राहुल गांधी के इस बयान पर पूरी बीजेपी आक्रामक हो गई थी और पार्टी ने राहुल गांधी बिट्टू के साथ ही सिख समाज के लोगों का अपमान करने का आरोप भी लगाया था।
यह भी पढ़ें: NTA ने पेपर लीक मामलों में लिया बड़ा एक्शन, 47 अधिकारियों को नौकरी से हटाया
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने पेपर लीक मामलों को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। एजेंसी ने 47 अधिकारियों को नौकरी से हटा दिया है। एनटीए ने यह कार्रवाई ऐसे समय में की है, जब इससे पहले आज दिन में केंद्र ने पेपर लीक के लिए कड़ी सजा पक्का करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल को भी मंजूरी दी। पढ़िए पूरी खबर…