सरकारी गलियारों में इस बात की चर्चा फिर से शुरू हो गई है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। इसका उद्देश्य परिसीमन (Delimitation) और महिला आरक्षण कानून को लागू करने से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराना है।

बीजेपी के सूत्रों ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है। ऐसे में सरकार के पास अपनी इच्छा के अनुसार इससे पहले संसद का एक छोटा विशेष सत्र बुलाने का पर्याप्त समय है। गौरतलब है कि पिछले वर्ष संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था।

एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा कि शीतकालीन सत्र से पहले पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया जा सकता है। ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है कि शीतकालीन सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते में ही शुरू हो।

NDA के एक घटक दल के सूत्र ने बताया कि विधायी पैकेज को पारित कराने के लिए दो विकल्प हैं- या तो विशेष सत्र में या फिर शीतकालीन सत्र में। सूत्र के अनुसार, भाजपा के सहयोगी दलों को यह संकेत दिया गया था कि इस विधेयक को शीतकालीन सत्र में पारित किए जाने की संभावना अधिक है।

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सूत्रों के मुताबिक, महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करने की समय-सीमा को 2029 तक आगे बढ़ाने का यह आखिरी अवसर हो सकता है। वर्ष 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं। महिला आरक्षण अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए तैयार किए गए विधायी पैकेज का मुख्य हिस्सा एक संविधान संशोधन विधेयक है। इस पैकेज में इसके साथ दो अन्य विधेयक भी शामिल हैं- परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक।

12 नवंबर तक मानसून सत्र को 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाने के 91 दिन बाद भी संसद का सत्रावसान नहीं किया गया है। इसका मतलब है कि संसद का सत्र किसी भी दिन बुलाया जा सकता है और इसके लिए सदन को बुलाने से पहले अनिवार्य रूप से 14 दिन का नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, यदि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो उसमें एक परिसीमन विधेयक पेश किया जाएगा। इसका उद्देश्य परिसीमन आयोग का गठन करना और लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करना है।

किसी भी संवैधानिक संशोधन को पारित करने के लिए संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित होकर मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई मतों का समर्थन जरूरी होता है। ऐसे विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में पारित नहीं कराया जा सकता।

अप्रैल में केंद्र सरकार को इस मामले में पहले ही झटका लग चुका है। उस समय महिला आरक्षण कानून को लागू करने की समयसीमा आगे बढ़ाने से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा में पर्याप्त समर्थन नहीं मिलने के कारण पराजय का सामना करना पड़ा था।

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास लोकसभा में 320 और राज्यसभा में 155 सांसदों का समर्थन है।

लोकसभा में यदि सभी सांसद उपस्थित होकर मतदान करते हैं, तो दो-तिहाई बहुमत के लिए 360 वोटों की जरूरत होगी। इस लिहाज से एनडीए के पास 40 वोट कम हैं। वहीं, राज्यसभा में पूरी सदस्य संख्या के आधार पर दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 161 है और एनडीए इससे छह वोट पीछे है।

इसका मतलब है कि एनडीए को अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन हासिल करना होगा। यह समर्थन सीधे विधेयक के पक्ष में मतदान करके या फिर मतदान से अनुपस्थित रहकर भी दिया जा सकता है। अनुपस्थिति से सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या कम होगी, जिससे दो-तिहाई बहुमत का आवश्यक आंकड़ा भी घट जाएगा। इसके लिए सरकार को ऐसे विधेयक लाने होंगे, जो इसका विरोध कर रहे दलों की मांगों को स्पष्ट रूप से पूरा करते हों।

भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि पार्टी के आकलन के मुताबिक, उसके पास दो-तिहाई बहुमत के जरूरी आंकड़े से करीब 15 वोट अधिक हैं। हालांकि, उन्होंने इस गणित का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया।

भाजपा के एक वरिष्ठ सांसद ने कहा कि हम लंबित संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी संख्या जुटा लेंगे, क्योंकि कोई भी पार्टी परिसीमन प्रक्रिया का विरोध नहीं कर सकती। डीएमके जैसे दलों को सिर्फ इस बात का आश्वासन चाहिए कि उनके राज्य के प्रतिनिधित्व में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ऐसा कर सकती है।

डीएमके की भूमिका अहम

भाजपा सूत्रों ने बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने एक और वोट खो दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है।

दक्षिण भारत की प्रमुख पार्टी डीएमके के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने परिसीमन को पूरी तरह खारिज नहीं किया है। वह केंद्र सरकार के उस आश्वासन पर विचार कर रही है, जिसमें जनसंख्या वृद्धि की परवाह किए बिना सभी राज्यों को लोकसभा में 50 प्रतिशत अधिक सीटें देने की बात कही गई है। हालांकि, पार्टी के नेताओं का कहना है कि डीएमके नेतृत्व केंद्र सरकार से इस संबंध में लिखित आश्वासन मिलने का इंतजार कर रहा है।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके नेता सी. जोसेफ विजय, जो इस समय डीएमके के सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से स्पष्ट कानूनी आश्वासन देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी दक्षिण भारतीय राज्य को जनसंख्या नियंत्रण में सफलता हासिल करने के कारण संसद में अपनी सीटों का हिस्सा कम होने का नुकसान नहीं उठाना चाहिए। इससे पहले तमिलनाडु विधानसभा ने भी एक प्रस्ताव पारित कर लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या को यथावत रखने की मांग की थी।

भाजपा सूत्रों का कहना है कि टीवीके के रुख में बदलाव से डीएमके को भी सकारात्मक फैसला लेने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल टीवीके का लोकसभा में कोई सांसद नहीं है। भाजपा को उम्मीद है कि इससे डीएमके तमिलनाडु में जनता की प्रतिक्रिया और राजनीतिक नुकसान की आशंकाओं से बाहर निकलकर परिसीमन के पक्ष में रुख अपना सकती है।

उत्तर प्रदेश में सपा के समर्थन की उम्मीद

अगले साल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने हैं और भाजपा का मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी से होने वाला है। इसके बावजूद भाजपा के अंदरूनी सूत्रों को उम्मीद है कि परिसीमन के मुद्दे पर सपा उसका समर्थन कर सकती है।

अप्रैल में महिला आरक्षण कानून से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के दौरान सपा के लोकसभा के 37 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया था।

उत्तर प्रदेश से भाजपा के एक सांसद ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। सपा परिसीमन का विरोध करने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि इससे उत्तर प्रदेश को बड़े पैमाने पर फायदा होने वाला है। पार्टी को यह छवि बनने से बचना होगा कि वह इस कानून का विरोध कर रही है।

हालांकि, इसका दूसरा पहलू भी है। अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली सपा नहीं चाहेगी कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उसकी छवि भाजपा के साथ खड़े होने वाली पार्टी के रूप में बने, लेकिन यदि सपा मतदान से अनुपस्थित रहने का फैसला करती है, तो लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या मौजूदा 540 से घटकर 503 रह जाएगी। ऐसी स्थिति में दो-तिहाई बहुमत का आंकड़ा 336 पर आ जाएगा।

इसके बावजूद यदि सदन में सभी शेष सदस्य मतदान करते हैं और किसी अन्य विपक्षी दल का समर्थन नहीं मिलता है, तो एनडीए 16 वोट पीछे रह जाएगा। यानी केवल सपा की गैरमौजूदगी से भी सरकार के लिए संविधान संशोधन विधेयक पारित कराना आसान नहीं होगा।

NCP के दोनों गुटों का विलय: अमित शाह से मुलाकात, शरद पवार से बातचीत और सुनेत्रा के बयान ने बढ़ाया सियासी सस्पेंस

बारामती में बैठकों का दौर, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार का संभलकर दिया गया जवाब, दोनों गुटों के नेताओं के बयान और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार से विरोधी गुट के नेताओं की मुलाकातों ने एनसीपी के दोनों गुटों के फिर से एक होने की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि, दोनों गुटों के विलय को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं है और इसे लेकर कई तरह के सवाल बने हुए हैं। पढ़ें पूरी खबर।



