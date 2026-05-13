CBI Director Tenure Extension: केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI के निदेशक प्रवीण सूद के कार्यकाल को एक बार फिर विस्तार देने का फैसला किया गया है। उनका पहला कार्यकाल 2025 में खत्म हो रहा था। उस दौरान केंद्र ने उनके कार्यकाल को एक साल का विस्तार दिया था और कुछ ऐसा ही एक बार फिर किया गया है।

बता दें कि एक दिन मंगलवार को अगले सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के लिए पीएमओ में बैठक हुई थी। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी शामिल हुए थे लेकिन उस बैठक में किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन पाई थी।