मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार पर एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है। सरकार ने कथित रूप से भ्रष्टाचार और कदाचार के आरोप में 22 टैक्स अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सरकार ने इन अधिकारियों को नियम 56 (जे) के तहत सोमवार को जबरदस्ती रिटायर कर दिया।

सरकार की तरफ से यह कदम राजस्व विभाग के अधिकारियों के संबंध में भ्रष्टाचार, उगाही, उत्पीड़न के संबंध में शिकायतों के बाद उठाया गया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने (CBIC) जिन अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है उनमें सुपरिटेंडेट/एओ स्तर के अधिकारी शामिल हैं।

Central Board of Indirect Taxes & Customs (CBIC) has compulsorily retired yet another 22 senior officers of the rank of Superintendent/AO under Fundamental Rule 56 (J) in the public interest, due to corruption and other charges. pic.twitter.com/848fScXJdG

— ANI (@ANI) August 26, 2019