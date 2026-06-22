केंद्र की मोदी सरकार 12 साल बाद पश्चिमी घाट के कुछ हिस्सों को पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि इन क्षेत्रों को विशेष पर्यावरणीय सुरक्षा मिलेगी। इसका मतलब है कि ऐसे इलाकों में खनन, बड़ी फैक्ट्रियां, थर्मल पावर प्लांट और कई तरह की औद्योगिक गतिविधियों पर रोक या कड़ी पाबंदी लग जाएगी।

हालांकि, केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव पर सभी राज्य सहमत नहीं हैं। इसी वजह से केंद्र ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अब सरकार उन राज्यों में ESA लागू करने की तैयारी कर रही है जहां इस पर सहमति बन चुकी है या बनने के करीब है।

जानकारी के लिए बता दें कि पश्चिमी घाट को भारत की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाओं में से एक माना जाता है। यह गुजरात से लेकर केरल तक फैली हुई है। दुनिया के आठ सबसे बड़े बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में इसका नाम शामिल है। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, पेरियार, मंडोवी और शरावती जैसी कई प्रमुख नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं।

अगर किसी क्षेत्र को ESA घोषित कर दिया जाता है तो वहां नए खनन प्रोजेक्ट, खदानें, पत्थर तोड़ने की परियोजनाएं, रेत खनन, सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले रेड-कैटेगरी उद्योग और 20,000 वर्गमीटर या उससे बड़े निर्माण प्रोजेक्ट पर रोक लग जाती है।

2024 में जारी ताजा ड्राफ्ट के मुताबिक केंद्र सरकार 56,825.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA घोषित करना चाहती है। यह क्षेत्र छह राज्यों में फैला हुआ है।

कर्नाटक में 20,668 वर्ग किलोमीटर, महाराष्ट्र में 17,340 वर्ग किलोमीटर, केरल में 9,993.7 वर्ग किलोमीटर, तमिलनाडु में 6,914 वर्ग किलोमीटर और गुजरात में 449 से 470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ESA के दायरे में लाने का प्रस्ताव है। गोवा में क्षेत्र को लेकर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है।

पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र जैसे राज्य इस प्रस्ताव पर लगभग सहमत हो चुके हैं। तमिलनाडु में भी कोई बड़ा विवाद नहीं है। सबसे ज्यादा मतभेद फिलहाल केरल और कर्नाटक के साथ हैं।

गुजरात पहला ऐसा राज्य है जिसने ESA को लेकर अपनी अंतिम सहमति दे दी है। राज्य के 64 गांवों और लगभग 449 से 470 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA घोषित किया जा सकता है। हालांकि, गुजरात ने शर्त रखी है कि गैर-वन क्षेत्रों में छोटे खनिजों की खनन गतिविधियां जारी रहने दी जाएं और पहले से चल रहे निर्माण कार्य प्रभावित न हों।

महाराष्ट्र में 17,340 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA में शामिल करने का प्रस्ताव है। इससे 2,515 गांव प्रभावित होंगे। हालांकि, महाराष्ट्र चाहता है कि 378 गांवों को ESA सूची से बाहर रखा जाए। गोवा सरकार ने भी 108 प्रस्तावित गांवों में से 21 गांवों को ESA सूची से बाहर रखने की मांग की है। ये सभी गांव सत्तारी तालुका में स्थित हैं।

कर्नाटक इस प्रस्ताव का सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। राज्य में 20,668 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र ESA के दायरे में लाने का प्रस्ताव है, जो कुल प्रस्तावित ESA क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2024 में कर्नाटक सरकार ने कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। हालांकि, केंद्र और राज्य सरकार के बीच बातचीत अभी भी जारी है।

केंद्र की विशेषज्ञ समिति के एक सूत्र ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, “हमने राज्य सरकार से कहा है कि आप कस्तूरीरंगन समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हैं, यह ठीक है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इन क्षेत्रों को किसी भी तरह के संरक्षण की जरूरत नहीं है।”

केरल भी 2024 के ड्राफ्ट से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। ड्राफ्ट में 9,993.7 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA बनाने का प्रस्ताव है, लेकिन केरल चाहता है कि केवल 8,805 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ही ESA घोषित किया जाए। राज्य ने केंद्र से इडुक्की और वायनाड जिले के कुछ गांवों को ESA सूची से बाहर रखने की मांग की है।

इस पूरे विवाद की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब केंद्र सरकार ने मशहूर पर्यावरणविद् माधव गाडगिल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। 2011 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में पूरे पश्चिमी घाट के 1,29,037 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA घोषित करने की सिफारिश की गई थी। राज्यों ने इसका जोरदार विरोध किया।

इसके बाद 2012 में केंद्र सरकार ने पूर्व इसरो प्रमुख के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक नई समिति बनाई। 2013 में कस्तूरीरंगन समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में पूरे पश्चिमी घाट के बजाय लगभग 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को ESA घोषित करने की सिफारिश की गई।

समिति ने पूरे क्षेत्र को दो हिस्सों में बांटा था। पहला- नेचुरल लैंडस्केप, जहां जंगल, प्राकृतिक वनस्पति और संवेदनशील पर्यावरण मौजूद है। दूसरा- कल्चरल लैंडस्केप, जहां मानव बस्तियां, खेती और प्लांटेशन पहले से मौजूद हैं।

2014 में केंद्र ने पहला ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था। इसके बाद राज्यों के विरोध और लगातार बातचीत के चलते 2024 तक छह बार ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा। 2022 में केंद्र सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट संजय कुमार बनाए गए।

फिलहाल केंद्र सरकार उन राज्यों में ESA की अंतिम अधिसूचना जारी करने की तैयारी कर रही है जहां सहमति बन चुकी है या बनने के करीब है। वहीं, केरल और कर्नाटक के साथ बातचीत अभी भी जारी है।

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