पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) की कमी की खबरें आई। इस बीच केंद्र सरकार ने राज्यों को एक खास प्रस्ताव दिया है। केंद्र ने राज्यों से पाइप वाली नेचुरल गैस (PNG) की पहुंच और कवरेज के विस्तार में तेज़ी लाने में मदद करने की अपील की है। केंद्र ने कहा कि अगर राज्य ऐसा करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह प्रोत्साहन उन्हें कमर्शियल इस्तेमाल के लिए LPG की अतिरिक्त मात्रा आवंटित करके दिया जाएगा। यानी जितनी जिस राज्य की मांग है, उसे 20 फ़ीसदी अधिक दिया जाएगा।

PNG इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने की अपील

इस प्रस्ताव के तहत अगर राज्य PNG इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से लागू करने के लिए कुछ खास कदम उठाते हैं, तो उन्हें कमर्शियल LPG की मांग का 30% तक मिल सकता है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार ने LPG उपभोक्ताओं (चाहे वे कमर्शियल उपयोगकर्ता हों या आम परिवार) से अपील की है कि जहां भी संभव हो, वे PNG पर चले जाएं, ताकि LPG की आपूर्ति पर से कुछ दबाव कम हो सके।

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के बंद होने से आई मुसीबत

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ (Strait of Hormuz) के समुद्री मार्ग से समुद्री यातायात के लगभग पूरी तरह रुक जाने के कारण भारत की LPG आपूर्ति पर बहुत बुरा असर पड़ा है। देश अपनी LPG ज़रूरतों का 60% हिस्सा आयात पर निर्भर रहता है। इस आयात का 90% हिस्सा होर्मुज़ से होकर आता है। यह ईरान और ओमान के बीच एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फ़ारसी खाड़ी (Persian Gulf) को ओमान की खाड़ी (Gulf of Oman) से जोड़ता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत की LPG खपत की कुल मात्रा का लगभग 55% हिस्सा इस समय उपलब्ध नहीं है।

जहां एक ओर सरकार ने आम परिवारों को LPG की आपूर्ति को प्राथमिकता दी है, वहीं दूसरी ओर रेस्टोरेंट जैसे कमर्शियल और औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को इस ईंधन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में पेट्रोलियम सचिव नीरज मित्तल ने लिखा, “मध्य पूर्व संकट के कारण LPG की मौजूदा कमी की स्थिति में OMCs (तेल विपणन कंपनियां) राज्यों को 20% कमर्शियल LPG उपलब्ध करा रही हैं। इस चरण में राज्यों के लिए यह एक समझदारी भरा कदम होगा कि वे LPG उपभोक्ताओं को PNG पर जाने में मदद करें। इसलिए यह प्रस्ताव दिया जाता है कि भले ही कमर्शियल LPG की आपूर्ति कम हो, फिर भी इसका आवंटन बढ़ाकर 30% तक कर दिया जाए, बशर्ते राज्य PNG पर लंबे समय तक चलने वाले बदलाव में मदद करें।”

मिलेगा अतिरिक्त गैस

पत्र में नीरज मित्तल ने यह भी लिखा कि राज्य, CGD (शहर गैस वितरण) आवेदनों को मंज़ूरी देने और शिकायतों का समाधान करने के लिए स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर राज्य और ज़िला स्तर पर अधिकार प्राप्त समितियां गठित करके 1% अतिरिक्त कमर्शियल LPG का आवंटन प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश (UT) आदेश जारी करता है कि CGD कंपनियों के सभी पुराने आवेदनों को ‘मान्य अनुमति’ (deemed permission) दी जाए और पाइपलाइन बिछाने के लिए नए आवेदनों को भी (आवेदन के 24 घंटे बीतने के बाद) अनुमति दी जाए, तो 2% अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।

पत्र में लिखा गया, “CGD संस्थाओं के लिए एक ‘खोदो और ठीक करो योजना’ (Dig and Restore scheme) शुरू करने के लिए 3% अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा, ताकि वे खुद ही खुदाई और मरम्मत कर सकें। इससे मरम्मत शुल्क खत्म हो जाएगा और उसकी जगह एक बैंक गारंटी ली जाएगी, जो प्रति किलोमीटर अधिकतम 10 लाख रुपये तक हो सकती है। यह गारंटी यह सुनिश्चित करने के लिए होगी कि खुदाई या पाइपलाइन बिछाने के बाद मरम्मत का काम संतोषजनक ढंग से हो। CGD नेटवर्क बिछाने या चलाने के लिए लगने वाले सालाना किराए या लीज शुल्क को घटाकर शून्य करने के लिए 4% अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा।” जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इन चारों उपायों को लागू करेंगे, उन्हें कमर्शियल ग्राहकों की ईंधन की 30% मांग को पूरा करने के लिए LPG का आवंटन मिलेगा।

कनेक्शन बढ़ाने पर जोर

नीरज मित्तल ने कहा कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) कंपनियों ने (जो PNG नेटवर्क चलाती हैं) बताया है कि कई स्थानीय निकाय ‘राइट-ऑफ़-यूज़’ (इस्तेमाल का अधिकार) शुल्क, पाइपलाइन खुदाई शुल्क और लीज का किराया बहुत ज़्यादा वसूलते हैं। इससे CGD क्षेत्र में निवेश का माहौल खराब हुआ है। उन्होंने घरों में इस्तेमाल के लिए PNG कनेक्शन लगाने की धीमी गति का भी ज़िक्र किया। बता दें कि 12.63 करोड़ कनेक्शन लगाने के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (minimum work programme) की प्रतिबद्धता के मुकाबले अभी सिर्फ़ 1.6 करोड़ कनेक्शन ही चालू हैं।

नीरज मित्तल ने आगे लिखा, “यह बात जानी-मानी है कि किसी नए-नए शुरू हुए बिजनेस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाने से उस बिज़नेस की दूसरी ज़रूरी आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए, यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि CGD गतिविधि पर सही मात्रा में टैक्स/दूसरे चार्ज लगाने से, उससे जुड़ी आर्थिक गतिविधियों से होने वाली कमाई में बढ़ोतरी होगी। इस तरह निवेश के माहौल को बेहतर बनाने और प्राकृतिक गैस को एक साफ ईंधन के तौर पर अपनाने की रफ़्तार तेज़ करने और कम मात्रा में उपलब्ध LPG की जगह इसका इस्तेमाल बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार स्थानीय निकायों (और राज्य के मालिकाना हक़ वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए) से यह कह सकती है कि वे CGD कंपनियों पर लगाए जाने वाले चार्ज को कम करें और बिज़नेस करने में आसानी को बढ़ाएं।”

‘LPG की सप्लाई की स्थिति चिंताजनक’

बुधवार को एक मीडिया ब्रीफिंग में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि जब प्रोत्साहन (incentives) दिए जा रहे हैं, तो अब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ज़िम्मेदारी है कि वे इस सुधार को आगे बढ़ाएं और मंज़ूरी देने की प्रक्रिया को तेज़ करें। उन्होंने कहा कि LPG की सप्लाई की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है, भले ही तेल मार्केटिंग कंपनियां (OMCs) घरों में LPG की सप्लाई को सामान्य स्तर पर बनाए रखने की कोशिश कर रही हैं।

सुजाता शर्मा ने यह भी कहा कि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को प्राकृतिक गैस की सुरक्षित सप्लाई लगातार मिलती रहेगी, जिसमें घरों में इस्तेमाल होने वाली PNG और ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) की 100% सप्लाई शामिल है, जबकि औद्योगिक और कमर्शियल ग्राहकों को होने वाली सप्लाई को लगभग 80% पर नियंत्रित किया जा रहा है।

PNG की स्थिति ठीक

हालांकि स्ट्रेट ऑफ़ होर्मुज के बंद होने की वजह से भारत में प्राकृतिक गैस की सप्लाई पर भी असर पड़ा है, लेकिन स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं है जितनी कि LPG के मामले में है। भारत अपनी प्राकृतिक गैस की लगभग आधी जरूरतें पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहता है और इस आयात का 55-60% हिस्सा इसी स्ट्रेट के रास्ते से आता है।

पिछले कुछ दिनों से सरकार ग्राहकों से यह अपील कर रही है कि अगर उनके आस-पास PNG उपलब्ध है, तो वे LPG की जगह PNG का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। कुछ CGD कंपनियों ने भी ग्राहकों को PNG कनेक्शन लेने के लिए प्रोत्साहित करने के मकसद से कई तरह के प्रोत्साहन देने की घोषणा की है, जैसे कि कुछ मात्रा में मुफ़्त गैस देना और कनेक्शन लेने पर लगने वाले चार्ज को माफ कर देना।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने भी CGD कंपनियों को यह सलाह दी है कि वे अतिरिक्त संसाधन जुटाएं और उन जगहों पर ग्राहकों को जल्द से जल्द कनेक्शन देने के लिए अपने प्रयासों को तेज करें, जहां गैस सप्लाई का नेटवर्क पहले से मौजूद है। सरकार के अनुमानों के मुताबिक लगभग 60 लाख ऐसे घर हैं जो PNG कवरेज वाले इलाके के आस-पास पड़ते हैं, और वे बहुत आसानी से पाइप वाली गैस के कनेक्शन ले सकते हैं। जहां एक तरफ़ 33.3 करोड़ घरों में LPG के कनेक्शन हैं, वहीं PNG के कनेक्शनों की संख्या लगभग 1.5 करोड़ है। लेकिन LPG की सप्लाई सिलेंडरों के ज़रिए की जाती है, वहीं PNG के लिए घर के दरवाज़े तक पाइपलाइन का कनेक्शन होना ज़रूरी होता है।

रिफाइनरों को सरकार का संदेश

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ग्राहकों के मुकाबले घरों को LPG सप्लाई को प्राथमिकता देने के अलावा सरकार ने रिफाइनरों को LPG उत्पादन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का आदेश दिया और उन्हें पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग से प्रोपेन, ब्यूटेन और दूसरी चीज़ों को LPG उत्पादन की तरफ मोड़ने का निर्देश दिया। सुजाता शर्मा के मुताबिक इन उपायों से घरेलू LPG उत्पादन में पश्चिम एशिया संघर्ष से पहले के स्तरों के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी हुई है और अगले कुछ दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना है।

सरकार ने जमाखोरी को रोकने और मांग-आपूर्ति को मैनेज करने के लिए शहरी इलाकों में घरों द्वारा सिलेंडर बुकिंग के बीच का इंतज़ार का समय 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन कर दिया है। सरकार ने कमर्शियल ग्राहकों के लिए केरोसिन, फ्यूल ऑयल, बायोमास और यहां तक कि कोयले जैसे वैकल्पिक ईंधन स्रोतों को भी चालू कर दिया है, ताकि उन्हें LPG की कमी को पूरा करने में मदद मिल सके।

(यह भी पढ़ें- पंजाब में LPG संकट गहराया)

पंजाब में रसोई गैस का संकट और मांग बढ़ गई है। एलपीजी वितरकों ने मंगलवार को कहा कि केंद्र सरकार और पेट्रोलियम विपणन कंपनियां पर्याप्त उपलब्धता का दावों के बावजूद राज्य में एलपीजी की आपूर्ति ‘अपर्याप्त’ है। पढ़ें पूरी खबर