कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ी हुई है। सीजेपी ने केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सीजेपी की ओर से कहा गया है कि अगर सरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री को नहीं हटाती या वह खुद इस्तीफा नहीं देते तो फिर से संसद की ओर मार्च किया जाएगा लेकिन सरकार के भीतर ऐसी राय बनती दिख रही है कि धर्मेंद्र प्रधान को कैबिनेट से हटाने की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता।

सीजेपी के प्रवक्ता सौरव दास और आशुतोष रांका ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह से अपनी मुलाकात में इस मांग को प्रमुखता से रखा था लेकिन सरकार के तैयार न होने की वजह से दोनों पक्षों के बीच टकराव बरकरार है।

जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि वे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से पीछे नहीं हटेंगे।

एक सूत्र ने कहा कि सरकार किसी समूह के दबाव के आगे नहीं झुक सकती क्योंकि अगर सरकार झुकी तो कल कोई और गुट खड़ा हो जाएगा और वह किसी और मंत्री का, यहां तक कि प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांगेगा।

इस बीच, केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) के 47 अफसरों को बर्खास्त कर दिया।

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परीक्षा प्रक्रिया की खामियों को दुरुस्त करेगी सरकार

सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मामले में विचार को तैयार नहीं है हालांकि प्रधानमंत्री ने यह साफ किया है कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रक्रिया की खामियों को दुरुस्त करने के लिए सभी कदम उठाने को तैयार है। केंद्र सरकार नीट परीक्षा के अभ्यर्थियों की आत्महत्या के मामले में मुआवजा देने को लेकर सहमत होती दिख रही है और इसे लेकर वह नियमों और प्रक्रियाओं पर विचार करेगी।

सीजेपी के विरोध प्रदर्शन और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहने के कारण मानसून सत्र में लगातार हंगामा हो रहा है। इस मामले में विपक्ष भी एकजुट है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा और उसके बाद ही पेपर लीक पर चर्चा होगी।

विरोध के बीच, केंद्र सरकार पेपर लीक के मामलों में कड़ी सजा तय करने के लिए एक विधेयक भी पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का भी वादा किया है।

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कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च में शामिल लोगों पर पुलिस की कार्रवाई के बाद भी जंतर-मंतर पर लोगों की भीड़ बनी हुई है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।