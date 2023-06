Fact Check: मोदी सरकार दे रही है 28 दिन का फ्री मोबाइल रिचार्ज! जानें इस वायरल मैसेज का सच

Public Information Bureau: पीआईबी ने अपने फैक्ट चेक में वायरल दावे को फर्जी करार दिया है।

Fact Check: भारत सरकार नहीं दे रही 28 दिन की फ्री रिचार्ज। (Source: Freepik)

