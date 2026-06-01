संसद में परिसीमन बिल पारित नहीं हो पाया। हालांकि सरकार के अंदर इस कानून को फिर से लाने और वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की कोशिशें चल रही हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही बिल 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले लाए जा सकते हैं। इस बारे में पश्चिम बंगाल में अपनी जीत से उत्साहित होकर सूत्रों ने कहा कि बीजेपी संसद में राजनीतिक बदलाव की उम्मीद कर रही क्षेत्रीय पार्टियों से संपर्क कर रही है।

कांग्रेस ने क्या कहा?

मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार को सही प्रक्रिया का पालन करना चाहिए और कोई भी कदम उठाने से पहले सभी पार्टियों से सलाह लेनी चाहिए। सूत्रों ने कहा कि अप्रैल में लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 को पास करने की अपनी कोशिश में जरूरी दो-तिहाई बहुमत से चूक जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय एक नया परिसीमन बिल तैयार कर रहा है। अप्रैल-मई में हुए विधानसभा चुनावों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में टीएमसी और डीएमके को बड़ा झटका लगा था, जिससे विपक्ष का गणित बिगड़ा है।

सूत्रों ने कहा कि डीएमके के अंदर अपनी करारी हार और कांग्रेस के टीवीके सरकार में शामिल होने के कदम के बाद BJP के साथ खास मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आवाज़ें उठ रही हैं। साथ ही बीजेपी, टीएमसी के अंदर बढ़ती फूट और पश्चिम बंगाल में अपनी लीडरशिप के खिलाफ बढ़ते गुस्से पर करीब से नज़र रख रही है। संसद में ये कैसे और कब होते हैं, यह भी बीजेपी की आगे की रणनीति का एक फैक्टर है।

‘वन नेशन वन इलेक्शन’ बिल पर भी चल रहा काम

इसके साथ ही वन नेशन वन इलेक्शन बिल को फॉर्मल बनाने पर काम चल रहा है, जिसका मकसद लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराना है। फिलहाल 39 सदस्यीय वाली जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) इसका रिव्यू कर रही है। प्रस्तावित कानून के बारे में पूछे जाने पर जेपीसी चेयरमैन पी पी चौधरी ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “कानून में जल्द ही बदलाव किया जाएगा। जहां तक रिपोर्ट का सवाल है, हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं, और हम समय पर रिपोर्ट जमा कर देंगे।”

जेपीसी का कार्यकाल मॉनसून सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक बढ़ा दिया गया है। एक और बीजेपी नेता ने कहा कि राज्य विधानसभा के अलग-अलग कार्यकाल को देखते हुए इस कानून को फेज़ में लागू किया जा सकता है। उन्होंने कहा, “उदाहरण के लिए अभी पांच राज्यों में चुनाव हुए हैं। सात राज्यों (UP, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात) में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसलिए, एक देश एक चुनाव को अलग-अलग चरणों में लागू किए जाने की संभावना है।”

डीएमके से बीजेपी ने साधा संपर्क

पता चला है कि बीजेपी ने इस बारे में डीएमके से संपर्क किया है। सूत्रों ने कहा, “बीजेपी ने डीएमके से पहले ही संपर्क किया है, और पार्टी की चिंताओं को दूर करने के लिए (एक देश एक चुनाव) बिल के मौजूदा रूप में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। बिल का ड्राफ्ट डीएमके नेताओं के साथ शेयर किया जाएगा ताकि उनका समर्थन मांगा जा सके।” तमिलनाडु में हाल के राजनीतिक घटनाक्रम से वाकिफ एक बीजेपी नेता ने कहा, “चूंकि बीजेपी और डीएमके कई मुद्दों पर एक-दूसरे के विरोधी रहे हैं, इसलिए एक साथ आना एक धीरे-धीरे होने वाला प्रोसेस होगा। यह पहले मुद्दों पर आधारित होगा।”

डीएमके के एक सीनियर नेता ने कहा, “परिसीमन और वन नेशन वन इलेक्शन जैसे मुद्दों पर पार्टी का स्टैंड हमेशा सिर्फ़ विचारधारा के बजाय तमिलनाडु के हितों से गाइड हुआ है। अगर केंद्र यह भरोसेमंद भरोसा देता है कि जिन राज्यों ने पॉपुलेशन कंट्रोल के उपाय सफलतापूर्वक लागू किए हैं, उन्हें पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन में सज़ा नहीं मिलेगी, और अगर मौजूदा रिप्रेजेंटेशन रेश्यो को आपसी सहमति वाले फ़ॉर्मूले से सुरक्षित रखा जाता है, तो प्रपोज़ल को रिजेक्ट करने का कोई कारण नहीं है। हमारी चिंता संसद में तमिलनाडु की आवाज़ को सुरक्षित रखना है।”

हालांकि नेताओं ने विचारधारा और राजनीतिक मतभेदों का हवाला देते हुए बीजेपी के साथ राजनीतिक समझौते के सुझावों को जल्दबाज़ी बताया। डीएमके के एक पूर्व मंत्री ने कहा, “हम गठबंधन पर चर्चा के करीब भी नहीं हैं। बीजेपी के साथ डीएमके के मतभेद जगजाहिर हैं। लेकिन राजनीति पूरी तरह से नहीं होती। भारतीय संसदीय इतिहास में पार्टियों ने खास मुद्दों पर समर्थन दिया है या असाधारण परिस्थितियों में स्थिरता दी है, जैसा कि वाजपेयी के समय में हुआ था। भविष्य का कोई भी फैसला पूरी तरह से राजनीतिक संदर्भ और इस बात पर निर्भर करेगा कि तमिलनाडु के हितों और संघीय अधिकारों की रक्षा होती है या नहीं।”

लोकसभा में गिर चुका है परिसीमन बिल

जब परिसीमन बिल पर चर्चा हुई, तो विपक्षी इंडिया गुट ने कांग्रेस, डीएमके (22) और टीएमसी (28) सहित 230 सांसदों के साथ मिलकर वोट किया। इंडिया गठबंधन ने बिल को लोकसभा के विवादित विस्तार और महिला आरक्षण अधिनियम के लागू होने से जोड़ने पर आपत्ति जताई थी और दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व को कमतर आंकने का डर जताया था।

बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अगर विपक्ष बिल का समर्थन करने के लिए सहमत हो जाए तो सरकार सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान 50% की बढ़ोतरी सुनिश्चित करने के लिए एक संशोधन लाने को तैयार है। उन्होंने कहा कि इस फ़ॉर्मूले से दक्षिणी राज्यों को नुकसान नहीं होगा।

यह पूछे जाने पर कि अगर कांग्रेस की चिंताओं पर ध्यान दिया जाता है तो क्या वह नए परिसीमन बिल का समर्थन करेगी, पार्टी नेता जयराम रमेश ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “पहले एक ऑल-पार्टी मीटिंग होनी चाहिए। प्रस्ताव लिखकर दें क्योंकि हमारा पिछला अनुभव दिखाता है कि जो वादा किया गया था और जो बिल में आया, उसमें बहुत फ़र्क है। चर्चा होनी चाहिए और पार्टियों को अपना रुख़ फ़ाइनल करने के लिए समय मिलना चाहिए क्योंकि यह एक संविधान संशोधन है। आप बहस के दौरान संशोधन नहीं ला सकते।”

जयराम रमेश ने आगे कहा, “यहां तक कि जो उन्हें मौखिक रूप से बताया गया था, वह भी ड्राफ़्ट बिल में नहीं था। इससे पता चलता है कि उनके इरादे साफ़ नहीं थे।” बीजेपी नेतृत्व डीएमके नेताओं के संपर्क में है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री एम के स्टालिन भी शामिल हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पार्टी का पश्चिम बंगाल में एक अलग प्लान है।

एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने कहा, “टीएमसी में अंदरूनी दरार और पार्टी के नेताओं के खिलाफ बढ़ते गुस्से ने इसे कमजोर बना दिया है। बंगाल की राजनीति बदल गई है। जो तबका मौजूदा टीएमसी नेतृत्व से बहुत निराश है, वह मजबूत होता जा रहा है। टीएमसी कांग्रेस जैसी नहीं है। यह एक रीजनल पार्टी है और इसमें कोई ऐसा डेवलपमेंट हो सकता है, जिसमें फूट भी शामिल है, जिसका बीजेपी संसद में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकती है।”

ममता ने बीजेपी पर लगाया आरोप

पश्चिम बंगाल में अपनी पार्टी के सत्ता खोने के कुछ दिनों बाद टीएमसी सुप्रीमों ममता बनर्जी ने नई बीजेपी सरकार पर तीखा हमला किया था और उस पर विरोधियों के खिलाफ पॉलिटिकल प्रेशर और डराने-धमकाने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा, “बीजेपी बंगाल में टीएमसी को जितना टॉर्चर करेगी, उसे नई दिल्ली में उतनी ही ज़्यादा दिक्कतें होंगी। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता और चुने हुए प्रतिनिधियों को टॉर्चर और धमकाया जा रहा है, लेकिन हम डटे हुए हैं।”

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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अभिषेक बनर्जी पर हुए इस हमले को लेकर भाजपा को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह हमला एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि लोकतंत्र पर है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें