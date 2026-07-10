सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) देश के सबसे बड़े सोशल साइंस रिसर्च सेंटर्स में से एक है। उसे सरकार से फंडिंग में भारी कटौती का सामना करना पड़ रहा है, जिससे इसके संचालन पर संकट है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार यह कार्रवाई CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार के महाराष्ट्र में वोटर डेटा में गड़बड़ियों को दिखाने के बाद हुई है। हालांकि इसको लेकर बाद में संजय कुमार ने खुद कहा था कि यह गलत रीडिंग थी और इसके लिए माफी भी मांगी थी।

CSDS को मिल रहे ग्रांट पर खतरा

एक और थिंक टैंक, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च को दो साल पहले इनकम टैक्स जांच और उसके विदेशी फंडिंग लाइसेंस कैंसिल होने के बाद अपने काम को काफी कम करना पड़ा था। CSDS को इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च (ICSSR) से मिलने वाली ग्रांट खोने का खतरा है, जो शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला एक संगठन है। इसके ग्रांट से CSDS की इनकम का 83% से ज़्यादा हिस्सा आता है।

सूत्रों ने कहा कि CSDS, ICSSR ग्रांट पाने वाले संस्थान का अपना स्टेटस भी खो सकता है, जिसे ‘ग्रांट-इन-एड’ कहा जाता है क्योंकि तीन सदस्यों वाली जांच कमेटी ने एक रिपोर्ट सौंपी है जिसमें सेंटर के कामकाज के बारे में कई आरोप लगाए गए हैं। ICSSR की बनाई इस कमिटी में UGC के एक पूर्व सेक्रेटरी, एक पूर्व सरकारी ऑडिटर और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो वाइस-चांसलर शामिल हैं।

UGC के नियम क्या कहते हैं?

ICSSR को सौंपी गई उनकी रिपोर्ट में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है। UGC के नियमों, ज़रूरी योग्यताओं का उल्लंघन करके एकेडमिक नियुक्तियां, जनरल फाइनेंशियल नियमों का पालन किए बिना फाइनेंशियल मामलों को प्रोसेस करना और बिना पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के नॉन-एकेडमिक स्टाफ की नियुक्ति करने का आरोप है।

इसने सिफारिश की है कि ICSSR अपने ग्रांट इन एड नियमों के अनुसार CSDS के खिलाफ कार्रवाई करे। इसका मतलब ग्रांट को रोकना हो सकता है, जिससे CSDS के स्टाफ की ज़्यादातर सैलरी दी जाती है। CSDS की सैलरी का लगभग 90% हिस्सा ICSSR ग्रांट से आता है। इसके अलावा यह रिसर्च और कुछ मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ के लिए अलाउंस भी देता है।

CSDS ने रिपोर्ट मिलने से किया इनकार

जब इन आरोपों के बारे में पूछा गया, तो CSDS के डायरेक्टर अवधेंद्र शरण ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमें कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। जब तक मैं इसे नहीं देख लेता, मैं इस पर कैसे कमेंट कर सकता हूं।” जब संजय कुमार से संपर्क किया गया, तो उन्होंने यह कहते हुए कमेंट करने से मना कर दिया कि उन्हें नहीं पता कि रिपोर्ट जमा कर दी गई है।

कैसे होती है CSDS को फंडिंग?

बिना ऑडिट वाली ICSSR सालाना रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार, उस साल CSDS की कुल इनकम 7 करोड़ 56 लाख 20 हजार रुपये थी, जिसमें से 6 करोड़ 28 लाख 80 हजार रुपये ICSSR से आए। 5 करोड़ 78 लाख 80 हजार रुपये सैलरी और अलाउंस से और 50 लाख रुपये रिसर्च स्कीम/प्रोग्राम, नॉन-सैलरी हेड्स के तहत आए। CSDS ने 2024-25 में खुद प्रोजेक्ट्स, फेलोशिप और कंसल्टेंसी से 1 करोड़ 21 लाख रुपये जुटाए। इस तरह, 2024-25 में CSDS की कुल इनकम का 83% ICSSR ग्रांट-इन-एड से आया।

पिछले साल ICSSR ने CSDS को अपनी ग्रांट रोक दी थी। अगस्त 2025 में विवाद शुरू होने के बाद जांच कमेटी बनाई गई थी। उस समय CSDS के प्रोफेसर संजय कुमार ने X पर एक पोस्ट में कहा था कि 2024 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच महाराष्ट्र के रामटेक और देवलाली में रजिस्टर्ड वोटरों की संख्या 36-38 प्रतिशत कम हो गई थी। इसके बाद, उन्होंने X पर माफी मांगते हुए कहा कि रिसर्च टीम ने डेटा को गलत पढ़ा था।

ICSSR ने CSDS को भेजा कारण बताओ नोटिस

इस पर ICSSR ने CSDS को एक कारण बताओ नोटिस भेजा, जिसमें उससे सात दिनों के अंदर यह बताने को कहा गया कि उसे दी जाने वाली ग्रांट्स इन एड, जो अपनी मर्ज़ी से दी जाती है, क्यों न वापस ले ली जाए। इसमें कई अनियमितताओं को भी बताया गया, जिसमें डेटा में हेरफेर और इसे मीडिया के साथ शेयर करना शामिल है, ताकि इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया की रेप्युटेशन को खराब किया जा सके।

कारण बताओ नोटिस में UGC गाइडलाइंस का उल्लंघन करके फैकल्टी अपॉइंटमेंट्स, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट का एक अस्पष्ट तरीका और गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन के लिए चुनाव न कराने का भी आरोप लगाया गया। इसमें यह भी कहा गया कि हाउस रेंट अलाउंस उन स्टाफ मेंबर्स को दिया गया जो अपने जीवनसाथी के सरकारी आवास में रह रहे थे और फंड के गलत इस्तेमाल को छिपाने के लिए CSDS के सालाना अकाउंट्स ऑडिट के लिए जमा नहीं किए गए थे।

संजय कुमार के खिलाफ नागपुर और नासिक में दो FIR भी दर्ज की गईं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन पर रोक लगा दी। ICSSR को कारण बताओ नोटिस का जवाब मिला, जिसमें पता चला है कि इंस्टीट्यूट ने कहा है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट सहित उसके काम उसके मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन के अनुसार थे।

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