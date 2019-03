देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार (3 मार्च) को उत्तराखंड के देहरादून में शहीदों की मां को सम्मानित किया, उनके पैर छूए और गले मिले। मौका था हाथीबड़कला स्थित सर्वे ऑडिटोरियम में आयोजित शौर्य सम्मान समारोह का। यहां शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची रक्षा मंत्री ने सबसे पहले अमर स्मृति चिन्ह को नमन किया। इसके बाद सम्मानित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ।

जब एक शहीद की मां स्टेज पर पहुंची तो रक्षा मंत्री ने सबसे पहले उन्हें बुके दी। फिर कंधे पर शॉल रखा और झुंककर उनके पैर छूए। इसी दौरान अन्य शहीदों की मां को भी इस तरीके से सम्मानित किया गया। रक्षा मंत्री उनसे गले भी मिलीं। इस मौके पर उन्होंने यह भी कहा कि ‘वन रैंक वन पेंशन’ (ओआरओपी) के लागू होने के तीन वर्ष पूरे होने पर इस साल उसकी समीक्षा की जाएगी और अगर कहीं कोई कमी पाई गई तो उसे दूर किया जाएगा।

#WATCH Defence Minister Nirmala Sitharaman felicitates and touches feet of mothers of martyrs during Shaurya Samman Samaroh in Dehradun earlier today. #Uttarakhand pic.twitter.com/JbT98o9NDC

— ANI (@ANI) March 4, 2019