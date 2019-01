Ram Gopal Yadav, SP: OBC ke liye bhi aabadi ke hisaab se aarakshan hona chahiye tha, sarkar is laxman rekha (50% reservation limit) ko paar kar rahi hai, to OBC ka unki aabadi ke hisaab se 54% aarakshan hona chahiye, ye jo aarakshan la rahe hain hum is faisle ka swagat karte hai. pic.twitter.com/dCDwl478eK