मोदी सरकार ने 15 बड़े अफसरों को जबरन किया रिटायर, प्रिंसिपल कमिश्नर तक शामिल

केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को 15 वरिष्ठ अधिकारियों को जबरन रिटायर कर दिया। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस सूची में सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (CBIC) के प्रिंसिपल कमिश्नर, कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और डेप्यूटी कमिश्नर शामिल हैं। इससे पहले इसी महीने की शुरुआत में भी ऐसा ही कदम केंद्र सरकार ने उठाया था। उस दौरान इनकम टैक्स विभाग के उन 12 वरिष्ठ अधिकारियों को रिटायरमेंट दे दी गई, जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे।

जून माह की शुरुआत में जिन 12 लोगों को रिटायरमेंट दी गई, उनमें जॉइंट कमिश्नर रैंक के अधिकारी भी शामिल थे, जिन पर उद्योगपतियों को ब्लैकमेल करके पैसे की उगाही का आरोप था। इनके अलावा नोएडा में बतौर कमिश्नर तैनात आईआरएस अधिकारी के खिलाफ भी महिला आईआरएस अधिकारियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद उन्हें रिटायर कर दिया गया।

Government of India compulsorily retires 15 very senior officers of the ranks of Principal Commissioner, Commissioner, Additional Commissioner, & Deputy Commissioner of Central Board of Indirect Taxes and Customs (CBIC) today, under Rule 56 (j) pic.twitter.com/GumYFZkgRr

— ANI (@ANI) June 18, 2019