मोदी सरकार की तरफ से किसानों के लिए गुड न्यूज! खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया, ये रही डिटेल

ए ग्रेड के धान का एमएसपी 163 रुपये से बढ़ाकर 2,203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं, सामान्य ग्रेड के धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये से 2,183 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है।

मोदी सरकार ने खरीफ फसलों का MSP बढ़ाया (प्रतीकात्मक फोटो- द इंडियन एक्सप्रेस)

मोदी सरकार ने बुधवार (6 जून, 2023) को अरहर, मूंग और उड़द की दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में इजाफा किया है। दालों की बढ़ती कीमतों को देखते हुए प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों के एमएसपी में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी गई है। इसके बाद अरहर की दाल के एमएसपी में 400 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसका रेट 7000 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। उड़द की दाल की एमएसपी में 350 रुपये का इजफा किया गया है और दाल की कीमत 6950 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। वहीं, मूंग की दाल के एमएसपी में 10.4 फीसदी की बढ़तरी के बाद उसकी कीमत 8558 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। सरकार ने 2023-24 फसल वर्ष (जुलाई-जून) के लिए धान की एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2,183 रुपये प्रति क्विंटल करने की घोषणा की है। इस कदम का मकसद किसानों को धान की खेती के लिए प्रोत्साहन देना और उनकी आमदनी बढ़ाना है। ए ग्रेड के धान का एमएसपी 163 रुपये से बढ़ाकर 2,203 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। वहीं, सामान्य ग्रेड के धान का एमएसपी 143 रुपये बढ़ाकर 2,040 रुपये से 2,183 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक 10.4 प्रतिशत की वृद्धि मूंग की दाल में की गई है। मूंग की दाल का एमएसपी अब 8,558 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है। पिछले साल यह 7,755 रुपये प्रति क्विंटल था। धान खरीफ की प्रमुख फसल है और इसकी बुआई आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन के साथ शुरू होती है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल ने सीसीईए की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, "कृषि क्षेत्र में हम कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर समयबद्ध तरीके से एमएसपी तय करते हैं। पिछले सालों की तुलना में इस साल एमएसपी में अधिक बढ़ोतरी की गई है।" उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जबकि खुदरा मुद्रास्फीति नीचे आ रही है, एमएसपी में बढ़ोतरी से किसानों को फायदा होगा।

