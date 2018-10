किसानों के दिल्‍ली कूच के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट ने रबि फसलों के लिए न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (MSP) बढ़ाने के फैसले को हरी झंडी दे दी है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी दी। उन्‍होंने बताया कि सरकार के फैसले से किसानों को कुल 62,635 करोड़ रुपये का फायदा होगा।

By increasing the MSP today the farmers of India will have an additional income to the tune of Rs 62,635 Crores: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/eE1T85WfVV

